2 тисячі зверху: Уряд змінив доплати українським вчителям

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про оновлення умов виплати щорічної грошової винагороди та надбавок для педагогічних працівників. Відтепер щорічну премію за сумлінну працю отримуватимуть усі педагоги, незалежно від відомчого підпорядкування їхнього навчального закладу. Про це повідомила прем’єрка Юлія Свириденко.

За словами представника уряду в парламенті Тараса Мельничука, зміни до постанови також дозволяють органам місцевого самоврядування встановлювати власні додаткові доплати. Зокрема, для вихователів-методистів, які організовують інклюзивне навчання в дитячих садках, передбачено 20% надбавки до посадового окладу. Крім того, уточнено порядок нарахування надбавок за вислугу років, до яких тепер враховуватиметься стаж на посадах завідувача, консультанта психолого-медико-педагогічної консультації, методиста фільмотеки, а також старшого вожатого та вожатого.

Зміни також стосуються доплат, які будуть отримувати вчителі у 2025 році. З 1 січня поточного року щомісячна доплата за особливі умови праці становить 1,3 тис. грн. Починаючи з 1 вересня 2025 року та до завершення воєнного стану, ця сума зросте до 2,6 тис. грн, що дозволить відчутно збільшити доходи педагогів.

Надбавки, що вже існують, лишаються чинними. Це включає доплати за стаж, сертифікацію, знання іноземної мови та складність роботи, які можуть складати від 10% до 50% базового окладу. Наразі зарплата вчителя-початківця становить 6 693,9 грн, що майже вдвічі менше за середню заробітну плату в освітній галузі (12 649 грн). Ухвалені зміни покликані підвищити престижність професії та мотивувати педагогів до сумлінної праці.