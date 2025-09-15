Тепло, але не довго: синоптики розповіли, коли чекати перших заморозків

Друга половина вересня в Україні розпочалася з комфортних температур, але синоптики вже готові поділитися прогнозом щодо перших осінніх заморозків. За даними Укргідрометцентру, найближчим часом суттєвого зниження температури не передбачається, проте вже в жовтні варто готуватися до перших нічних заморозків.

Наталія Птуха, начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Укргідрометцентру, зазначила, що хоча осінні заморозки у вересні є звичним явищем, цього року друга декада місяця, ймовірно, мине без них. Щодо третьої декади, синоптики поки не роблять остаточних прогнозів, адже погодні процеси можуть швидко змінюватися.

Згідно з довгостроковим прогнозом, перші заморозки слід очікувати не раніше другої половини жовтня. Саме в цей період можливе значне зниження температури, але воно буде відбуватися переважно вночі.

Водночас, після хвилі похолодання, українці можуть сподіватися на повернення тепла, яке в народі називають «бабиним літом». За попередніми прогнозами, період сухої та теплої погоди може настати приблизно в середині жовтня. Варто пам’ятати, що, хоча це поняття і не є офіційним метеорологічним терміном, воно точно передає приємну осінню атмосферу, якої так чекають після першого холоду.