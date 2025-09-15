Важливі зміни для абонентів Lifecell: що зникає вже через 2 дні

Мобільний оператор Lifecell анонсував суттєві зміни, які торкнуться абонентів вже цієї середи, 17 вересня. З 00:00 години будуть закриті деякі послуги та зміняться звичні способи їх активації.

Закриття коротких кодів для керування послугами

Компанія припиняє можливість керувати понад двома десятками послуг за допомогою коротких комбінацій *123# та 301#. Ці сервісні коди, що раніше дозволяли швидко підключати чи відключати опції, більше не будуть працювати для таких послуг, як:

«Інтернет тиждень»

«SMARTNET+»

«Кіно+ТБ Безліміт»

«Безлімітна музика»

«Економні дзвінки» (пакети S, M, L)

«1 ГБ інтернет на день»

«TikTok Безліміт»

«Відео+Музика Безліміт»

«Online спілкування Premium» та інші.

Lifecell пояснює, що ці зміни запроваджуються в рамках «Мобільної турботи». Абонентам, які звикли користуватися цими кодами, доведеться шукати інші способи активації послуг, найімовірніше, через додаток оператора або його офіційний сайт.

Закриття старих інтернет-пакетів

Крім того, з 17 вересня Lifecell закриває кілька застарілих інтернет-послуг, зокрема пакети «3G Онлайн» (1, 2, 4 та 8 ГБ) та пакети на 2 і 4 ГБ у тарифах «Онлайн».

Якщо ви користуєтеся однією з цих послуг, вона працюватиме до кінця вже оплаченого періоду. Після цього вона буде автоматично відключена. Оператор заздалегідь попередить про це SMS-повідомленням і запропонує підключити нову, схожу послугу замість старої.

Компанія закликає абонентів звернути увагу на зміни та заздалегідь перевірити, чи не вплинуть вони на їхній тарифний план або пакети послуг.