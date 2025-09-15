23 статтю знову змінили: нові правила отримання відстрочки

Парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки схвалив до розгляду законопроєкт Кабміну №13634. Документ вносить суттєві зміни до статті 23 Закону “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” з метою запобігти використанню навчання як способу уникнення призову.

Що зміниться для студентів?

Згідно з новими правилами, відстрочку від мобілізації для учнів закладів професійної, фахової та вищої освіти надаватимуть лише за кількох умов:

Початок навчання. Учні закладів професійної та фахової передвищої освіти повинні розпочати навчання до досягнення 25-річного віку. Для студентів вищих навчальних закладів цієї вимоги немає. Форма навчання. Відстрочка збережеться лише для тих, хто навчається на денній або дуальній формі. Перша освіта. Відстрочку надаватимуть виключно тим, хто здобуває освіту на поточному рівні вперше. Це правило поширюється на всі освітні заклади.

Особлива умова для студентів вишів – відстрочка діятиме лише в межах офіційного терміну освітньої програми. Це означає, що академічна відпустка, повторний курс або відрахування з подальшим поновленням можуть призвести до втрати права на відстрочку. Таким чином, законопроєкт покликаний припинити практику затягування навчання задля уникнення мобілізації.

Кого не мобілізуватимуть з-поміж науковців та викладачів?

Нові правила також чітко визначають, хто зі сфери науки та освіти збереже право на відстрочку:

Вони отримають відстрочку, якщо здобувають освіту на цьому рівні вперше. Це узгоджується із загальною нормою законопроєкту. Викладачі та науковці. Право на відстрочку залишається за науковими та науково-педагогічними працівниками, які мають науковий ступінь і працюють у закладах вищої, фахової, професійно-технічної та загальної середньої освіти.

Законопроєкт №13634 вже рекомендований Комітетом для ухвалення за основу, що відкриває шлях до його подальшого розгляду у Верховній Раді.