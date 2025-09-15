23 статтю знову змінили: нові правила отримання відстрочки
Парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки схвалив до розгляду законопроєкт Кабміну №13634. Документ вносить суттєві зміни до статті 23 Закону “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” з метою запобігти використанню навчання як способу уникнення призову.
Що зміниться для студентів?
Згідно з новими правилами, відстрочку від мобілізації для учнів закладів професійної, фахової та вищої освіти надаватимуть лише за кількох умов:
- Початок навчання. Учні закладів професійної та фахової передвищої освіти повинні розпочати навчання до досягнення 25-річного віку. Для студентів вищих навчальних закладів цієї вимоги немає.
- Форма навчання. Відстрочка збережеться лише для тих, хто навчається на денній або дуальній формі.
- Перша освіта. Відстрочку надаватимуть виключно тим, хто здобуває освіту на поточному рівні вперше. Це правило поширюється на всі освітні заклади.
Особлива умова для студентів вишів – відстрочка діятиме лише в межах офіційного терміну освітньої програми. Це означає, що академічна відпустка, повторний курс або відрахування з подальшим поновленням можуть призвести до втрати права на відстрочку. Таким чином, законопроєкт покликаний припинити практику затягування навчання задля уникнення мобілізації.
Кого не мобілізуватимуть з-поміж науковців та викладачів?
Нові правила також чітко визначають, хто зі сфери науки та освіти збереже право на відстрочку:
- Докторанти, лікарі-інтерни та резиденти. Вони отримають відстрочку, якщо здобувають освіту на цьому рівні вперше. Це узгоджується із загальною нормою законопроєкту.
- Викладачі та науковці. Право на відстрочку залишається за науковими та науково-педагогічними працівниками, які мають науковий ступінь і працюють у закладах вищої, фахової, професійно-технічної та загальної середньої освіти.
Законопроєкт №13634 вже рекомендований Комітетом для ухвалення за основу, що відкриває шлях до його подальшого розгляду у Верховній Раді.