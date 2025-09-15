Українці можуть платити менше за газ: програма діє восени

Компанія “Нафтогаз” оголосила про нову програму заохочення для побутових споживачів. Клієнти, які розраховуватимуться за спожитий газ завчасно, зможуть отримати знижку вже цієї осені. Ця ініціатива не лише сприятиме стабільності енергосистеми, але й дозволить українцям економити на комунальних платежах.

“Нафтогаз” зазначає, що своєчасна оплата рахунків допомагає підтримувати безперебійне постачання газу в країні. Щоб не втратити можливість скористатися бонусами, споживачам радять активно використовувати цифрові сервіси компанії, такі як особистий кабінет або чат-боти GASUA у популярних месенджерах Viber та Telegram.

Тарифна політика та мораторій на зростання цін

“Нафтогаз” продовжує дію тарифного плану “Фіксований” до 30 квітня 2026 року. Це гарантує, що ціна на газ для населення залишатиметься на рівні 7,96 гривні за кубометр. Важливо, що ця вартість не включає тариф на доставку газу. Завдяки законодавчому мораторію, зростання цін на газ для побутових споживачів найближчим часом не передбачається.

Крім того, для мешканців окремих районів Дніпропетровщини, чиє житло постраждало або було зруйноване внаслідок бойових дій, запроваджено звільнення від оплати за розподіл газу. Щоб отримати цю пільгу, необхідно подати заяву та довідку про непроживання у будинку до Центру комунального сервісу.