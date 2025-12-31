NASA показала «різдвяну ялинку» в космосі: вражаюче фото скупчення NGC 2264

Дотримуючись щорічної традиції, до новорічних свят NASA оприлюднило зображення ділянки космосу, яка своєю формою дивовижно нагадує сяючу святкову ялинку. Йдеться про регіон NGC 2264, розташований у сузір’ї Єдинорога на відстані близько 2700 світлових років від Землі.

Цей об’єкт завширшки 80 світлових років є активною областю зореутворення. У його структурі поєдналися емісійні туманності, де водень світиться червоним під дією енергії молодих зірок, та блакитні відбивні туманності, що виникають там, де космічний пил віддзеркалює світло сусідніх світил.

У центрі регіону виділяється змінна зірка S Monocerotis, оточена блакитним сяйвом, а група молодих зірок над нею утворює трикутник, відомий як скупчення «Різдвяна ялинка». Верхівку цієї космічної конструкції вінчає Туманність Конус — витягнута структура з газу та пилу. На земному небосхилі цей регіон займає площу, що дорівнює трьом діаметрам повного Місяця.