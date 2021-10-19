Стало відомо, чому країну Гондурас назвали саме таким словом

Мабуть всій українцям відомо стійкий вираз, який говорить, що Гондурасом назвали зовсім не ту країну. У слов’янському співтоваристві ця назва отримала чомусь негативні додаткові смисли.





Яка ж насправді етимологія цього топоніма?

Чому Гондурас назвали саме так?

Історичний аспект

Етимологія цього слова бере свій початок ще в часах відкриттів Колумба. Ця історична постать всім відома – іспанський мореплавець і мандрівник є першовідкривачем Нового Світу.

Відкриття Америки в кінці 15-го століття було воістину найбільшим. Тому воно затьмарило собою всі інші подорожі Колумба, але ж він допливає свого часу і до берегів сучасного Гондурасу.

Як Колумб опинився на Гондурасі?

На початку 16 століття Колумб здійснював свою останню морську подорож. Однак під час її проведення він з командою потрапили в сильний шторм. Сталося це поруч з берегами вже названої країни. У той період на її території жили виключно аборигени.

Щоб не ризикувати, мореплавець з командою вирішили проплисти уздовж берега незвіданої держави. Вони пропливли мис, який зараз входить до складу сучасного Гондурасу. Як тільки мандрівник подолав це місце, природні умови тут же покращилися.

Колумб тут же повеселішав і на радощах став дякувати богам за те, що вони допомогли йому і його команді “вибратися з глибин” невідомого місця. Власне кажучи, саме таким і є прямий переклад назви країни – «глибина ». А той самий мис отримав назву «Грасьян-а-Дьос» знову ж таки завдяки Колумбу. Дослівно воно перекладається як «Дякуємо Господу», що є радісним вигуком мандрівника.

Реальний стан справ

Зрозуміло, навряд чи іспанський мореплавець вкладав якесь конкретне значення в своє висловлювання і хотів таким чином дати назву географічному об’єкту. Ймовірно, він таким чином хотів позначити невдале місце шторму чимось страшним, важко прохідним. І це досить іронічно, адже сучасне трактування назви держави, в цілому, наділене такими ж смислами.

У теперішній час Гондурас є вкрай бідною країною з низьким рівнем життя і слабкою економікою. Держава по праву вважається одним з найголовніших постачальників бананів, тому вона має другу неофіційну назву – «Бананова республіка».

Однак успіхи в експорті фруктів – це, мабуть, єдине, чим Гондурас може похвалитися. На території держави, на жаль, процвітає злочинність, а система освіти залишає бажати кращого. Через це в країні величезний відсоток неосвіченого населення, яке намагається виживати за допомогою криміналу. Так що Гондурас дійсно схожий на “глибинку” і є небезпечним місцем.