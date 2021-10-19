Наазвано представників знаків зодіаку, які не створені для дружби

Феномен жіночої дружби – загадка для багатьох чоловіків. Не секрет, що панянки бувають підступні, нерідко плетуть інтриги, а часом і змагаються один з одною. Є, звичайно, винятки. Однак астрологи переконані, що представниці деяких знаків зодіаку явно не створені для відносин з іншими жінками за принципом «не розлий вода».





Овен

Дружба для дівчат цього знаку – необов’язковий атрибут по життю. Вони занадто самостійні, впевнені в собі і вперті. Крім того, панянки-Овни завжди краще за всіх знають, що їм потрібно, і не терплять чужої думки, а там більше дружніх порад. Не вміючи приймати допомогу, вони не прагнуть підтримати в скрутну хвилину і самі.

Лев

Дами-Левиці дуже егоцентричні. Вони не терплять чужої переваги. У дружбі вони не можуть винести, якщо з’являється конкуренція: адже саме вони повинні бути на висоті! Ревнощі і любов до розмов за спиною остаточно відбивають охоту з ними дружити.

Риби

Чутливі дівчата-риби дуже образливі, не здатні вислуховувати чужі скарги, в той час як самі схильні нити через дрібниці. Їх дуже легко розладнати, тому в розмові з ними ніколи не можна бути чесним і відкритим.