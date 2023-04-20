Ціни на світло незабаром «злетять»: на скільки потяжчають платіжки українців

Незабаром українським споживачам підвищать тариф на електроенергію. Точні цифри поки що не озвучують, та відомо, що платіжки українців потяжчають принаймні на 30%. Чому в уряді вирішили підняти ціну на світло та коли чекати змін?

Підвищення тарифів може відбутися вже у травні. Адже саме в цей час припинить свою дію постанова, що зараз регулює вартість електроенергії. Владі доведеться прийняти рішення: продовжити термін дії постанови і залишити старі ціни, або підвищити тарифи.

Зараз вартість кіловата енергії для більшості споживачів становить 1,44 грн. Трохи вища ціна для громадян, які споживають більше 250 кВт*год за місяць. Такі тарифи не покривають навіть вартість генерації енергії та її доставки до кінцевих споживачів. Що вже казати про кошт обслуговування енергомереж та їх ремонту, який суттєво зріс після атак росії на енергетичну інфраструктуру України. Тож питання підвищення цін стало критичним, а варіант залишити старі ціни в уряді фактично не розглядають.

Інформацію про підвищення тарифів підтвердили й у Міненерго. Там зазначили, що остаточного рішення щодо нових цін поки немає. Але чуткам про підвищення тарифів до 4-6 грн за кіловат, які ширяться у масс-медіа, також вірити не варто.

Експерт в галузі комунальних послуг Олег Попенко зазначив, що очікує підвищення ціни до 2,3-2,5 грн/кВт*год. Тобто тариф збільшиться на 30-40%. Таким чином середньостатистична родина, яка протягом місяця використовує близько 165 кіловат, платитиме за світло замість 237 грн – від 380 до 410 грн.

Натомість систему з двома різними тарифами для «бідних і багатих» можуть відмінити. В уряді вже неодноразово виникали суперечки щодо доцільності такого поділу споживачів. Адже деякі українці перевищують норму споживання у 250 кВт*год через те, що обігрівають свою оселю електрикою. При цьому вони мають не більші доходи ніж ті, хто вписується в цю норму.