Буде складно: науковці спрогнозували дві надпотужні магнітні бурі, що невдовзі накриють Землю

Землю час від часу накривають дуже потужні магнітні бурі. Таке явище спостерігається практично кожного місяця, а інколи й по декілька разів за короткий період. Інколи геомагнітні коливання навколо Землі зовсім не відчуваються, тоді як в інші рази вони навіть можуть вивести з ладу електроприлади, супутники тощо. Про людське здоров’я говорити й зовсім не варто. Метеочутливі постраждають найбільше. Також в зоні ризику люди з хронічними захворюваннями, вагітні, літні особи та ті кого мучить підвищений або низький артеріальний тиск.

Названо найбільш небезпечні дати

Всі потужні геомагнітні коливання відбудуться вже у травні. У квітні достатньо буде й коридору затемнень, який також неоднозначно впливає на фізичний та емоційний стан людей. Щодо бур і дат, то це:

1-2 травня. Максимально потужна магнітна буря червоного рівня небезпеки.

З 3-го по 11 травня можна буде трохи розслабитися. Сонячна активність буде практично нульовою, однак інколи невеликі зрушення можливі, але вони не принесуть нікому дискомфорту.

З 12 по 16 травня буде максимально тихий і спокійний період.

17-18 травня очікується потужний спалах. Цю бурю науковці кваліфікують, як досить потужну. Приблизно на 4 бали, що вже спровокує головний біль мінімум у половини населення.

З 28 по 31 травня буде відбуватися справжній магнітний шторм. Цей період експерти характеризують, як найбільш небезпечний.

Різні біофізики та науковці вважають, що в період магнітних бур збільшується кількість нещасних випадків на виробництвах. Серед професій, які найбільше страждають — льотчики й астронавти.

Всім іншим людям теж може бути не солодко. Безсоння, апатія, втома, дратівливість, тахікардія, загострення проблем з серцем і судинами, загострення хронічних недуг — це лише частина тих симптомів, які провокують магнітні бурі. Допомогти собі можна відпочинком, спокоєм та симптоматичними ліками, наприклад, знеболювальним, якщо болить голова.