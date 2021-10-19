Стало відомо, що трапиться з тілом, якщо кожного дня стрибати на скакалці

Канадський блогер на ім’я Кем з каналу GoalGuys опублікував результати цікавого челенджу: протягом місяця він щодня стрибав на скакалці по 30 хвилин поспіль . У перший день чоловік важив 68 кг, і мав 16.3% жиру в тілі – ці показники були в межах норми (14-25%). Втім, на звання спортивної фігура не претендував, були помітні боки на животі, які він і хотів прибрати.





Варто сказати, що завдання Кем поставив нелегке, і це стало зрозуміло відразу – безперервно стрибати блогер зміг тільки 1 хвилину. Далі довелося робити паузу, щоб віддихатися, і кожен підхід ставав все коротшими і коротшими. Природно, що після перших днів і ікри горіли вогнем, і пальці тряслися.

З часом блогер виправив техніку: почав стрибати тільки на носочках, не торкаючись п’ятами підлоги, тримав коліна напівзігнутими, а спину рівною. Він став дивитися суворо перед собою, щоб перестати відволікатися , і зробити процес не таким нудним.

До середини місяця Кем все-таки втягнувся: він став стрибати швидше, а підходи виходили довшими. Він навіть ускладнив свій челлендж: взяв обтяжену скакалку на останні два тижні.

Що в підсумку : чоловік схуд на 1 кг, став відчувати себе витривалішими і сильнішими.

Ефект помітний і зовні: трохи «прорізався» прес, надлишки жиру на боках стали менше. Хоча не виключено, що тут справа в ракурсі – на фото до / після Кем стоїть по-різному. Але для занять без контролю за харчуванням (блогер їв що хотів і ні в чому себе не обмежував), це все одно непоганий результат.

Висновок такий: скакалка – робочий інструмент для того, щоб тримати себе в тонусі. Вона корисна і для тих, хто вже займається спортом, так і для тих, хто тільки хоче привести тіло в порядок.