Може прокусити банку і містить смертельний токсин: Греція бореться з небезпечною рибою

У Греції рибалкам почали платити за вилов небезпечної інвазивної риби, яка швидко поширюється у Середземному морі. Йдеться про сріблястощокого іглобрюха — токсичний вид, що потрапив у регіон через Суецький канал і активно розмножується в тепліших водах.

За даними Associated Press, грецька влада пропонує рибалкам по 5,33 євро за кілограм виловленої риби. Програму запустили, щоб зменшити чисельність виду та підтримати рибалок, які вже зазнають збитків через пошкоджені сітки й втрачений улов.

Сріблястощокий іглобрюх має потужні щелепи та зуби, якими може пошкоджувати рибальське спорядження. У соцмережах поширювалися відео, де ця риба прокушує банки з-під газованих напоїв і шматки дерева. Водночас головна небезпека пов’язана не з укусом, а з отруйністю: у шкірі та внутрішніх органах риби міститься сильний нейротоксин, який може бути смертельно небезпечним у разі споживання.

https://twitter.com/i/status/2068333769300275303

Після вилову рибу не продаватимуть і не використовуватимуть у харчових цілях. Її планують заморожувати та знищувати на місцевих об’єктах.

Найбільше від нашестя іглобрюха потерпають рибалки біля Криту та інших грецьких островів. Влада наголошує, що рибу поки не фіксували у зонах масового купання на курортах, однак медики та рятувальні служби радять не торкатися невідомих морських мешканців і в жодному разі не вживати їх у їжу.

Подібну програму раніше вже запровадив Кіпр. Там за допомогою виплат рибалкам вдалося вилучити з моря понад 100 тонн токсичної риби.