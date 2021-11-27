Науковці розповіли, що буде, якщо Земля втратить весь кисень на 30 секунд

Що буде, якщо наша Земля втратить весь кисень на 30 секунд? Коротка відповідь: наша планета, мабуть, не протримається й секунди.





Земля без кисню: які були б наслідки

Коли ми говоримо про кисень, у переважній більшості випадків ми маємо на увазі повітря у нашій атмосфері. А прочитавши заголовок, ми, напевно, подумаємо про те, як затримати дихання на 30 секунд, після чого все повернеться в норму.

Насправді, майже все на Землі складається значною мірою з кисню. Не тільки повітря, яким ми дихаємо, але також земна кора, бетон, вода і, зрештою, всі організми, до яких належить і людина.

Якби кожна молекула кисню, яка існує на нашій планеті, раптово розчинилася, світ став би виглядати зовсім інакше. І вчені розіграли цей сценарій.

Без кисню в атмосфері

Атмосфера Землі на 20 відсотків складається із кисню і тому має вирішальне значення для атмосферного тиску на нашій планеті. А це, своєю чергою, впливає на всі організми.

Фото взято із сайту greendex.hu

Якщо вміст кисню в атмосфері впаде до нуля, всі живі істоти на Землі миттєво загинуть від декомпресії чи ядухи. При цьому вирівнювання тиску всередині тіла не спрацює.

Без кисню у тілі

Нестача кисню стане проблемою не лише Землі. Людське тіло на 65 відсотків складається із кисню. Цей газ відповідає за 90 відсотків енергії, яку виробляють наші клітини.

Якщо організм раптово втрачає свій кисень, клітини, що виробляють енергію з кисню та цукру, негайно вмирають. Останнє, що ми, мабуть, побачимо на власні очі, буде синім. Ми раптово знепритомніємо, у нас з’являться галюцинації, і в нас настане дезорієнтація.

Вогонь не горітиме ніде

Якби всі молекули кисню на Землі раптово зникли, весь вогонь на планеті відразу погасне. Більше нічого не горіло б, не могли б працювати навіть системи запалювання двигунів.

Літаки стали б падати, автомобілі миттєво вийшли б з ладу, а в ядерних реакторах одним махом закінчилася б вода, що охолоджує. Наслідки для нашого технологічного суспільства виявилися б руйнівними.

Без кисню Земля зруйнується

І це буквально. Весь обсяг нашої земної кори на 49 відсотків складається із кисневих сполук. Якщо газ зникне із нашої Землі, континенти, якими ми їх знаємо, руйнуватимуться.

А оскільки більшість сучасних будівель збудовано з бетону, більшість об’єктів, створених руками людини, теж зваляться. Зрештою, кисень пов’язаний і в бетоні.

Моря випаруються

Вода складається з водню та кисню. Без кисню залишиться лише легкий водень. Він моментально випарується у найвищі шари атмосфери, а океани, річки та озера втратять свою воду всього за секунду.

Морські тварини залишилися б лежати на дні колишніх водойм і, мабуть, просто вибухнули б, як і всі інші живі істоти на землі. Оскільки вода є у кожному живому істоті Землі, цей газ без кисню просто миттєво розшириться в організмах.

Земля без кисню: темна планета

Чому небо так гарно сяє блакитним кольором? Тому що легкі частки висвітлюють молекули кисню у атмосфері. А оскільки у верхніх шарах атмосфери залишиться лише водень, небо стане темним, похмурим та важким.

Окрім того, атмосфера, що складається з водню, не зможе забезпечити достатнього захисту від сонячної радіації. Все, що перебуватиме на зверненій до Сонця стороні планети, миттєво згорить. В принципі, тоді Земля стала б схожою на Марс.

Земля без кисню у поданні художника. Фото взято із сайту quora.com

На щастя, такі інтелектуальні ігри є нічим іншим, як гра уяви. Земля ніколи не зможе втратити весь запас кисню одним махом. Крім того, вона ніколи не перестане раптово обертатися.

Але перш за все, ігри розуму звертають увагу на одну річ: без кисню життя на Землі було б неможливим.