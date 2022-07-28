Вчені розповіли про те, чи дійсно шкідливе читання при тьмяному світлі

Склався стереотип – відмінника та розумника можна впізнати по окулярах. Мовляв, надто багато читають та втрачають зір.





А ще більшості дітей з дитинства переконують, що не можна читати при тьмяному світлі. І стверджують, що таке читання обов’язково призведе до потреби носіння окулярів.

Але чи так мають рацію ці установки?

Чи справді багато читати – шкідливо?

А до необхідності окулярів приводить тьмяне світло?

Зачитався?

Окуляри — зовсім не ознака інтелекту та невгамовної тяги до читання.

Постійна напруга очей – лише одна з безлічі причин, що призводять до корекції зору.

Важливу роль в проблемах із зором таки грають гени.

Дослідження цього чинника почали проводити ще з другої половини минулого століття, коли відкрили ДНК.

Причому було доведено, що міопія може передаватися і як домінантна, і як рецесивна ознака. Цікаво, що за аутосомної домінанти в дитинстві все може бути гаразд, а потім у підлітка раптом псується зір. І винне зовсім не читання під ковдрою чи комп’ютерна залежність, а генетична програма, що спрацювала.

Але буває, що міопія передається за рецесивною ознакою. Тоді дитина може мати проблеми із зором вже з дитинства, хоча її батькам окуляри зовсім не потрібні.

Але невже шкідливі звички зовсім не впливають на зір?

Відхилення від норми

Все-таки від неправильного освітлення та довгих навантажень на очі зір теж псується.

Але тьмяне світло — не єдине коріння всіх бід.

На гостроту зору впливають неправильно підібрані параметри освітлення.

Зір псуватиметься як при тьмяному світлі, так і при надмірному, сліпучому штучному.

За один вечір проблеми не виникнуть. Навіть якщо кілька годин поспіль читати при світлі ліхтарика чи каганця, різким падінням зору це не загрожує. А ось головний біль та першіння в очах, швидше за все, з’являться. І людину хилитиме в сон, що не дасть їй ефективно працювати або вчитися.

Якщо ж читати або працювати при неправильно підібраному освітленні тиждень за тижнем, місяць за місяцем, то спочатку може з’явитися хибна, а потім реальна міопія.

Більшу підступність, ніж просто тьмяне світло, має контраст.

Якщо в темряві читати з яскравого екрана комп’ютера або іншого гаджета, то навантаження набагато вищі, ніж за недостатнього освітлення.

Тож будь-яке неправильно вибране світло — дорога до міопії.

Але як скоротити навантаження на зір?

Люм’єр на допомогу!

Ідеального штучного світла немає. У ламп розжарювання та люмінесцентних свої переваги та недоліки.

Але є кілька загальних рекомендацій.

Світло навколо не повинно бути контрастніше світла екрану гаджета: у приміщенні все ж таки потрібно включити світильник у темний час, а налаштуваннями яскравості не зловживати.

Найкраще світильники працюють упарі : розсіяне слабке загальне світло і яскравіше точкове джерело безпосередньо поруч із місцем читання чи роботи.

Ідеальним для зору вважається 200 люм’єрів на квадратний метр.

Розрахунок простий – одна лампочка 60 Вт на 3,5 квадратних метра приміщення.

Але в міру можливості найкраще працювати і читати вдень. Епідемію міопії на планеті вчені пов’язують із скороченням часу перебування на сонці. Природне світло – саме найкраще для очей та здоров’я.