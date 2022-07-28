ТОП-5 лучших смартфонов до 35 тысяч гривен

По данным компании App Annie, которая занимается аналитикой в области приложений и данных, люди в среднем проводят в телефоне двое суток в неделю: созваниваются, играют, смотрят видео, зависают в соцсетях и общаются в мессенджерах. Покупка хорошего смартфона позволит сделать это время более приятным и продуктивным.





Наш ТОП-5 смартфонов по цене до 35 тыс. гривен поможет выбрать подходящий гаджет с современным функционалом для работы и досуга. Рассказываем о характеристиках флагманов и их отличиях от младших версий, чтобы вам проще было принять решение, пришло ли время апгрейда вашего любимого смартфона.

Apple iPhone 13

Apple iPhone 13 – базовый флагман 2022 яблочного бренда. По сравнению с предыдущим Айфоном 12 он получил ряд ощутимых улучшений:

Изменилось расположение камер на диагональное – это потребовалось для того, чтобы хватило места для нового широкоугольного сенсора с увеличенным размером матрицы, которая захватывает больше света и дает в результате более качественные фото. Пиковая яркость дисплея увеличилась на 28%, с 600 нит до 800 нит – за счет этого при дневном свете стало намного удобнее работать со смартфоном. Вес увеличился на 10 грамм – со 164 г до 174 г за счет увеличенной батареи. Система на кристалле нового поколения Apple A15 Bionic показала ощутимый прирост производительности – в отдельных сценариях рост достигает 50-60%. Время автономной работы увеличилось на 15% за счет повышения энергоэффективности чипа и увеличению ёмкости аккумулятора с 2815 мАч до 3227 мАч. Новые варианты цветового оформления – особенно тепло был принят розовый (Pink) и темно-зеленый (Midnight). Добавили поддержку фотографических стилей и режима «Киноэффект». Стили позволяют индивидуально настраивать каждый снимок, применяя те или иные параметры не относительно всей экспозиции, а точечно – в отношении конкретных объектов в кадре. iOS 15 получила улучшенный дизайн и ряд других оптимизаций, направленных на повышение комфорта пользователя.

Из недостатков – отсутствие поддержки дисплеем частоты обновления 120 Гц, а также минимум изменений в характеристиках фронтальной камеры по сравнению с iPhone 12, хотя само качество съемки – все так же на высоте!

Цена: 32 769 грн

Google Pixel 6 Pro

Это в каком-то смысле революционный гаджет, претерпевший фундаментальные улучшения по сравнению с предыдущей линейкой благодаря переходу на собственные SoC Google Tensor. Чип относится к классу нейронных процессоров и, по сути, представляет собой специализированную интегральную схему, созданную с упором в машинное обучение TensorFlow.

Уникальность Tensor кроется в инженерных решениях:

Уникальная компоновка – помимо стандартных 4-х энергоэффективных ядер, здесь вместо одного альфа-ядра используется сразу два Cortex-X1, а вместо актуальных ядер Cortex-A78 они взяли устаревшие Cortex-A76, только перенесли их с 7-нанометрового техпроцесса на новый 5-нм. Это позволило сделать старые ядра более энергоэффективными. В результате всех этих манипуляций мы получили паритет по производительности с топовыми Snapdragon 888 и Exynos 2100, выиграв в гетерогенных вычислениях. В результате в синтетических бенчмарках Google Tensor смотрится примерно так же, как и конкуренты, а вот в реальном использовании он их превосходит. Яркий пример гетерогенных вычислений – обычная фотосъемка и дальнейшая обработка снимков. Google Tensor с этой задачей справляется намного лучше и быстрее конкурентов. Интеграция собственного нейронного движка TPU. Причем превосходство нейромодулятора Google многократное по сравнению с чипами Snapdragon 888 и даже на фоне Apple A15 Bionic. Если Tensor выдает 69.81 балл в тесте MLPerf 1.0.1, то та же система Apple A15 показывает весьма скромный на его фоне результат – 14.01 баллов. Вычислительный блок Context HUB подарил возможность БЕЗ ПОДКЛЮЧЕНИЯ к сети распознавать речь и осуществлять перевод на 52 разных языка. По сути, Google сумели перенести машинное обучение в область сверхнизкого энергопотребления, реализовав технологию на аппаратном уровне.

Это лишь малая часть того, чем уникален новый чип Google Tensor. Пройдемся и по другим крутым фишкам Pixel 6 Pro:

AMOLED-дисплей с разрешением 1440 x 3120 точек, который при диагонали в 6.7 дюймов демонстрирует феноменальную плотность пикселей – 512 точек на дюйм. А частота обновления 120 Гц обеспечивает небывалую плавность скроллинга и анимаций.

Графический ускоритель Mali-G78 на 370% быстрее по сравнению с тем, что использовался в Pixel 5.

Улучшена камера – основной объектив оснащен 50-мегапиксельной матрицей с диафрагмой f/1.9 на базе сенсора 1/1.31″, Samsung GN1 (ISOCELL Plus CMOS). Поддерживает оптическую стабилизацию и фазовый автофокус, может снимать детализированные фото и видео в любых условиях.

Телевик позволяет выполнять 20-кратное приближение Super Res – такое стало возможно благодаря применению нейросетей.

Функция Magic Eraser позволяет бесшовно удалять любые объекты в кадре в режиме редактирования. Никаких больше людей, которые испортили вам шикарное фото.

На фоне всех преимуществ единственным ощутимым недостатком будет посредственная реализация функции адаптивной яркости, однако большинство людей предпочитают вовсе выключать её и корректировать вручную, в зависимости от степени усталости глаз и времени суток.

Цена: 30 999 грн

OnePlus 10 Pro

Крутой флагман, занимающий достойное место среди конкурентов как по “железу”, так и по стоимости. Перечислим изменения OnePlus 10 Pro по сравнению с прошлогодней моделью:

емкость аккумулятора увеличилась на 500 мАч;

производительность CPU выросла на 30%;

селфи-камера получила 32-мегапиксельную матрицу (у OnePlus 9 Pro была на 16 Мп);

звук динамиков стал чуть более объемным и насыщенным.

Это все ключевые улучшения. Однако, это всё еще крутой флагман, который и фотографирует хорошо, и работает очень шустро, и дисплей у него шикарный – здесь 6.7-дюймовый AMOLED экран с разрешением 1440 x 3216 точек с поддержкой частоты обновления 120 Гц.

Цена: 28 088 грн

Смартфон Xiaomi Poco F4 GT

Классический «ТОП за свои деньги» – отличный смартфон в своей ценовой категории, который легко даст фору многим флагманам по аппаратно-техническим характеристикам:

чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1;

8/12 ГБ ОЗУ стандарта LPDDR5;

система камер из трех объективов (64 МП + 8 МП + 2 МП);

6.67-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1080 x 2400 пикселей и с поддержкой 120 Гц;

батарея на 4700 мАч с поддержкой 120-ваттной зарядки.

Да, автономность здесь впечатляет – 25 часов Poco F4 GT спокойно держит. И это при том, что 120-ваттный адаптер, идущий в комплекте, позволяет полностью зарядить смартфон всего за 17 минут.

Из недостатков – не поддерживает беспроводную зарядку, а также производитель не предусмотрел слот для карты памяти, поэтому если уж брать, то сразу версию на 256 ГБ памяти. Флагман доступен в желтом (Cyber Yellow), сером (Knight Silver) и черном (Stealth Black) цветовых решениях. Наиболее оригинально и свежо выглядит желтый, однако смартфон в классических расцветках дешевле.

Цена: 26 007 грн

Samsung Galaxy S21 FE

Самый доступный по цене девайс из нашего ТОП смартфонов, который отличается сбалансированными характеристиками:

6.4-дюймовый экран Dynamic AMOLED с разрешением 1080 x 2400 точек и поддержкой 120 Гц;

процессор Qualcomm Snapdragon 888;

6/8 ГБ ОЗУ LPDDR5;

128/256 ГБ встроенной памяти;

блок с 3 камерами (12 МП + 8 МП + 12 МП);

аккумулятор на 4500 мАч с поддержкой Quick Charge на 25 Вт.

Galaxy S21 FE имеет приятный внешний вид, достойные характеристики и хорошо оптимизированную программную базу – работает шустро и стабильно. Это полноценный флагман, который приятно удивляет ценой и качеством сборки. К минусам можно отнести отсутствие разъема для наушников и перегрев во время длительных игровых сессий. Если в мобильные игры вы не играете, то и с перегревом точно не столкнетесь.

Цена: 24 768 грн