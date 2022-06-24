Найкращі смартфони 2022 року з Китаю до 7000 гривень

Прихід китайських виробників змінив розстановку сил на ринку смартфонів, а також зробив гаджети доступнішими. Тепер купити продуктивний апарат, який згодиться не тільки для базових потреб, можна за цілком розумним цінником – 7000 гривень. Підтвердження наших слів – рейтинг найкращих китайських смартфонів ціною до 7000 гривень.





№5 – Xiaomi Redmi 9A

Ціна: 4399 грн.

Доступний апарат початкового рівня, який згодиться в ролі запасного телефону, першого телефону школяру або смартфона для батьків. Він пропонує власникам 6.53-дюймовий дисплей, одиночну камеру на 13 МП, акумулятор ємністю 5000 мАч та процесор Helio G25.

№4 – Xiaomi Redmi 9C

Ціна: 4699 грн.

Добротний бюджетник, чиїх можливостей з головою вистачить невимогливим користувачам. 6.53-дюймовий дисплей ідеально підходить для серфінгу соціальних мереж, а процесор Helio G35 гарантує прийнятну продуктивність. Також у моделі є NFC, слот під microSD флешку та акумулятор ємністю 5000 мАг, здатний забезпечити дводенну автономність.

№3 – Realme C21Y

Ціна: 5399 грн.

Симпатичний телефон Realme з надійним дактилоскопом і великим 6.5-дюймовим дисплеєм, з якого зручно переписуватися в соцмережах і комфортно дивитися відео. Як процесор використовується боєздатний Unisoc T610, якому складають компанію 4/64 ГБ пам’яті, а автономність гарантує батарея ємністю 5000 мАг.

№2 – Xiaomi Redmi 10

Ціна: 5999 грн.

Телефон, що вийшов минулого року, досі актуальний. У нього на борту є 6.5-дюймовий екран із підвищеною частотою оновлення 90 Гц і FHD+ роздільною здатністю, а також продуктивний для даного класу процесор Helio G88. Його цілком вистачає і для базових додатків, і для ігор типу PUBG: Mobile. Фотоможливості представлені квадрокамерою на 50+8+2+2 МП, а за автономність відповідає АКБ ємністю 5000 мАг із 22.5-ватною зарядкою.

№1 – Realme 8i

Ціна: 6699 грн.

Очолює добірку Realme 8i – найкращий китайський апарат сегмента до 7 тисяч гривень. У його арсеналі знаходиться 120-герцевий IPS-дисплей діагоналлю 6.6 дюймів, а в ролі процесора є Helio G96. На спинці гаджета розташована потрійна камера на 50+2+2 МП, а акумулятор ємністю 5000 мАг підтримує швидку 18-ватну зарядку.