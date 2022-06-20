Стильні, але недорогі. Оглядаємо нову серію камерофонів Tecno Camon 19

Компанія Tecno продовжує активно розвивати топову лінійку смартфонів Camon. Якщо кілька років тому її представники ніби губилися на загальному плані, то зараз вони можуть нав’язувати впевнену конкуренцію як мінімум серед марок другого ешелону. Цього разу світові представили відразу чотири камерофони в новій серії Camon 19, серед яких навіть знайшлося місце моделі з підтримкою мереж 5G. Так-так, у кількох країнах Африки вони вже працюють !





Загальна дизайнерська ідея у смартфонів однакова – великий корпус із плоскими гранями та блок камер, що складається з двох акуратних гуртків. А ось забарвлення вже зроблено на будь-який смак: тут вам і ромбики, і ажурні візерунки, і різнокольорові плоскості у стилі Піта Мондріана, імітація шкіри.

Так виглядає, що Tecno хоче зайняти нішу Huawei, який повільно йде з ринків, що можна пояснити не тільки схожим зовнішнім виглядом, але й перевагою у камерах. Шкода, що компанія так і не позбулася шкідливої ​​звички ставити зайві камери. У старшій моделі встановили номінальні макро та сенсор глибини по 2 МП, у середній обмежилися лише останнім, а у молодших замість макро знову стоїть той самий 0.08-мегапіксельний датчик, призначення якого приховано за сімома печатками. Що ще схоже на ці смартфони? Батареєю на 5000 мАг, NFC, бічним сканером відбитків пальців та 6.8″ IPS-екраном з різною частотою розгортки: у більш доступної половини це 60 Гц, а у дорожчої – 120 Гц.

Тепер давайте пройдемось по кожному з них. Базовий Camon 19 Neo побудований на базі старого доброго Mediatek Helio G85, має швидку 18-ватну зарядку та може похвалитися фронталкою на 32 МП. А ось основна камера у нього скромна, лише на 48 МП. По довжині та ширині Neo – найбільший у своєму квартеті, що пов’язане з рамками екрану.

У трохи більш просунутого Camon 19 фронталка слабша за роздільною здатністю, але сильніша за світлосилом – 16 МП і f/2.0 проти f/2.45. Основна камера теж інша: на 64 МП з фільтром RGBW та світлосилою f/1.7. Ось, загалом, і всі відмінності.

Наступний по рангу Camon 19 Pro завів оптичну стабілізацію, отримав телевізор на 50 МП і вдвічі збільшив роздільну здатність передньої камери. Крім цього глобально змінилася і апаратна начинка: тепер ми маємо чіпсет Helio G96, мінімум 8 ГБ оперативної пам’яті та 33-ватну швидку зарядку.

Старший Camon 19 Pro 5G оснащений ще потужнішим процесором Mediatek Dimensity 810, але на цьому переваги смартфона закінчуються. Так, замість телека йому поставили марний модуль для макро, а фронталка знову вполовинила свої мегапікселі. Мабуть, підтримка мереж п’ятого покоління стане єдиною фішкою цієї моделі.

Географія продажів і ціни на смартфони поки що є таємницею, але я сподіваюся, що незабаром її розкриють. Судячи з того, що Tecno останнім часом впевнено почувалася на ринку Східної Європи, можна припустити, що як мінімум три з чотирьох новинок з’являться і в Україні.