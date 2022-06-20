Топовий смартфон за свої гроші. Який апарат лінійки REALME кращий: GT Neo 2 чи Neo 3 ?

Ми зібрали відгуки відомих техноблогерів та публікуємо порівняльну характеристику для Вас.





Насамперед звертаємо увагу на зовнішній вигляд смартфонів. За цим параметром, апарати практично ідентичні, але Neo 3 трохи тонший і легший. Якщо говорити про дисплей, він теж майже однаковий в обох випадках. Кути заломлення краще виявляються у версії Neo 3. На сонці яскравішим стає екран у GT Neo 2: 1300 ніт проти 1000 ніт.

Процесори стоять на пристроях різні. У Realme GT Neo 2 – це Snapdragon 870, у Neo 3 – Dimensity 8100. Найкращі результати по продуктивності показує останній. У цьому Ви можете переконатись нижче. Загалом, обидва смартфони працюють швидко. Грати Genshin Impact на обох апаратах можна на максимальних налаштуваннях графіки. При цьому ви отримаєте 60 FPS, хоча бувають і просідання до 45 к/с. З двох смартфонів швидше запустився Neo 3.

Якщо говорити про камери, то на GT Neo 3 основний модуль має 50 МП та функцію оптичної стабілізації. У Neo 2 оптична стабілізація відсутня, а головна камера має 64 МП. У плані нічної відео-зйомки камера Neo 3 стала значно кращою. Картинка на ньому більш чітка та контрастна. А ось вдень краще впорався Neo 2. Що стосується фото, то ввечері Neo 2 видає часом контрастніше, але менш деталізоване зображення. Денні фотографії виходять більш насиченими та контрастними, однак, на Neo 3. Хоча іноді знімки виходять занадто темними. Приклади фото – нижче.

Об’єм акумулятора в обох версіях – 5000 мА*год. Заряджаються пристрої повністю приблизно за один і той самий час: близько 40 хвилин. Вистачає при цьому смартфонів приблизно на один день.

Тому, якщо Вам потрібна якісна камера, то однозначно варто вибрати Realme GT Neo 3. У цілому ж обидва пристрої є відмінними девайсами, тому придбати можна будь-який з них.