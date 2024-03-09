США перевірять Маска через інформацію про використання Starlink Росією

Демократи в Палаті представників США почали розслідування щодо компанії SpaceX бізнесмена Ілона Маска через інформацію про використання російськими силами сервісу Starlink. Про це пише газета The Washington Post.

“Демократи почали розслідування щодо SpaceX Маска через повідомлення про нібито застосування Starlink російськими силами”, – ідеться в матеріалі газети. Там додали, що надіслано запити до компанії щодо можливих “незаконних придбань” терміналів Starlink з боку Росії.

Законодавці стурбовані заявами української розвідки про розгортання російськими військами терміналів Starlink на сході України, що підпадає під порушення санкцій США.

Президента SpaceX Гвінна Шотвелла вже попередили про небезпеку використання російськими силами сервісу Starlink, підкресливши, що це становить серйозну загрозу безпеці України, підсумували в матеріалі.