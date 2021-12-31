У базі даних TENAA виявлено флагман Redmi K50 Gaming Edition
Минулого року досить багато галасу навів смартфон Redmi K40 Gaming Edition, який орієнтований на аудиторію шанувальників мобільних ігор. Його прямий спадкоємець, який отримає назву Redmi K50 Gaming Edition, був сертифікований в базі даних TENAA під кодовим позначенням 21121210C. На жаль, цього разу в базі не було жодних подробиць про апаратну начинку, але їх розкрило видання WhyLab та інформатор Digital Chat Station.
За їхньою інформацією, смартфон отримає такий же специфічний дизайн корпусу, як у попередника, включаючи малюнки на задній кришці та фізичні курки праворуч, а дактилоскопічний датчик розміщений у кнопці живлення. Також пристрій має стереодинаміки JBL із підтримкою технології Dolby Atmos. Плоский екран спереду захищений склом Corning Gorilla Glass Victus, а програмною основою стала Android 12 із новітньою MIUI 13. Анонс смартфона очікується після китайського Нового Року.
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