Євросоюз запустив власного конкурента Starlink: Україна вже подала заявку на підключення

Європейський Союз офіційно активував перші елементи своєї захищеної супутникової мережі, яку розробляли як альтернативу системі Starlink. Проєкт вартістю €10,6 млрд включає системи IRIS² та GOVSATCOM, що були запущені в обмеженому режимі минулого тижня. Як заявив комісар Єврокомісії з питань оборони й космосу Андрюс Кубілюс, нова мережа призначена насамперед для урядових структур і військових відомств, забезпечуючи їм суверенний, захищений та зашифрований канал зв’язку, що повністю контролюється Європою.

Україна вже звернулася з офіційним запитом на під’єднання до цієї мережі. Наразі тривають роботи щодо надання доступу українським державним структурам і військовим, адже експерти оцінюють європейську систему як потенційно надійнішу та безпечнішу за наявні аналоги. Це критично важливо в умовах геополітичної нестабільності, коли Європа прагне зменшити залежність від технологічних спроможностей США у сфері стратегічних засобів забезпечення.

Повна мережа IRIS² налічуватиме 290 супутників на кількох орбітах, а її остаточне введення в експлуатацію заплановане до 2030 року. Виробництвом супутників займаються провідні європейські компанії SES SA, Eutelsat SA та Hispasat SA. Хоча на ринку низької навколоземної орбіти домінує SpaceX із понад 9500 супутниками, ЄС робить ставку на безпеку та урядовий контроль, плануючи обслуговувати як державний сектор, так і приватних клієнтів у майбутньому.