Легендарну GTA: Vice City запустили на роутері (відео)

Знамениту гру GTA: Vice City запустили на звичайному Wi-Fi-роутері. Незвичайний трюк вдалося виконати фахівцям Kitten Labs, передає The Verge.

Комп’ютером виступав роутер TP-Link TL-WDR4900. Цю модель вибрали не просто так – його 32-розрядний процесор заснований на базі PowerPC, що може дати хорошу продуктивність. Щоправда, знадобилася зовнішня відеокарта від AMD і години кропіткої роботи, щоб все “завелося”. Автори ідеї заявляють, що запуск ГТА на роутері був довгим процесом з помилками і переробками коду і заліза.

Ще кілька годин було витрачено на виправлення гри, щоб процес рендерингу протікав коректно на цьому нестандартному ПК. Загалом було внесено понад 100 патчів у гру, щоб вона не вилітала, а текстури нормально завантажувалися.

Судячи з відео, GTA: Vice City працює не дуже плавно на роутері. У жвавих локаціях можуть виникнути невеликі лаги, але це не критично.

Справжній рекордсмен із запусків на незвичайних пристроях гра Doom. Нещодавно її портували на зубну щітку.