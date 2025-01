Розкрито характеристики Nothing Phone (3a): новий рівень середнього класу

Стали відомі перші подробиці про новий смартфон Nothing Phone (3a). Новинка отримає великий 6,8-дюймовий дисплей та стане першим пристроєм від Nothing з телеоб’єктивом.

Компанія Nothing планує представити нову серію смартфонів Nothing Phone (3) вже 4 березня. Очікується, що крім флагмана Nothing Phone (3), компанія також представить моделі середнього класу: Phone (3a) та Phone (3a) Plus.

Nothing Phone (3a) отримає 6,8-дюймовий OLED-екран з частотою оновлення 120 Гц та телефотокамеру на 50 Мп з 2-кратним оптичним зумом. Смартфон буде працювати на базі процесора Snapdragon 7s Gen 3 та отримає попередньо встановлену Nothing OS 3.1 на базі Android 15.

Серед інших особливостей новинки можна відзначити фронтальну камеру на 32 Мп, основну камеру на 50 Мп, надширококутну камеру на 8 Мп та акумулятор на 5000 мАг з підтримкою зарядки до 45 Вт. Звичайно ж, фірмове підсвічування Glyph залишиться візитною карткою бренду.

Щодо Nothing Phone (3a) Plus, то тут можлива поява перископічного об’єктива зі збільшеною фокусною відстанню, але офіційної інформації поки що немає. Найближчими тижнями очікуємо більше тизерів від Карла Пея.