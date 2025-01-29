Від “Носферату” до перевертнів: Роберт Еггерс зніме новий фільм жахів

Роберт Еггерс, відомий своїми фільмами жахів «Маяк», «Відьма» та «Носферату», продовжує досліджувати світ класичних монстрів. Режисер уклав нову угоду з кінокомпанією Focus Features для створення фільму під назвою Werwulf, що розповість про перевертнів.

Наразі подробиці про картину тримаються в секреті. Сценарій до фільму напише Сьон, який раніше працював з Еггерсом над «Варягом».

Очікується, що Werwulf вийде на екрани під час різдвяних свят 2026 року.