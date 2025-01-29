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Від “Носферату” до перевертнів: Роберт Еггерс зніме новий фільм жахів
Роберт Еггерс, відомий своїми фільмами жахів «Маяк», «Відьма» та «Носферату», продовжує досліджувати світ класичних монстрів. Режисер уклав нову угоду з кінокомпанією Focus Features для створення фільму під назвою Werwulf, що розповість про перевертнів.
Наразі подробиці про картину тримаються в секреті. Сценарій до фільму напише Сьон, який раніше працював з Еггерсом над «Варягом».
Очікується, що Werwulf вийде на екрани під час різдвяних свят 2026 року.
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