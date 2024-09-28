Померла актриса Меггі Сміт, яка зіграла у фільмах про Гаррі Поттера

Британська акторка Меггі Сміт, широко відома, зокрема, за роллю професора Мінерви Макгонагалл у фільмах про Гаррі Поттера, померла у віці 89 років. Про це повідомляє BBC із посиланням на сім’ю актриси. Сміт померла 27 вересня в госпіталі, де вона провела свої останні дні, розповіли її сини.

Меггі Сміт народилася 28 грудня 1934 року, за свою кінокар’єру здобула широке визнання: акторка є дворазовим лауреатом премії «Оскар», сім разів вона удостоювалася визнання BAFTA, тричі – «Золотого глобуса», в її скарбничці чотири «Еммі», а також інші престижні нагороди. У 1990 році Меггі Сміт стала Дамою-Командором ордена Британської імперії, у 2014-му – кавалером ордена Кавалерів Пошани.

За час своєї кар’єри Меггі Сміт знялася в десятках картин, перша – «Нікуди йти» – вийшла 1958 року. Серед останніх робіт актриси – «Абатство Даунтон», «Абатство Даунтон: Нова ера» і «Клуб чудес».