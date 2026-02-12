Суспільний мовник Литви LRT закрив україномовний розділ: причини та альтернативи

Суспільний мовник Литви LRT офіційно припинив оновлення україномовного розділу на своєму вебпорталі. Як повідомила керівниця міжнародних проєктів департаменту комунікації LRT Ієва Мастеніца в коментарі Інституту масової інформації, головною причиною такого рішення стало суттєве та стабільне зменшення читацької аудиторії.

Спеціальний розділ було створено як інструмент допомоги українським біженцям для швидкої адаптації, орієнтації в державній системі Литви та отримання оперативної інформації рідною мовою.

З часом потреба в окремій україномовній стрічці знизилася. За словами представниці мовника, інтеграція українців у литовське суспільство відбувається досить динамічно.

Частина української спільноти перейшла на споживання новин іншими мовами національних меншин, що представлені на порталі, а значна кількість біженців вже достатньо опанувала державну мову, щоб читати матеріали в оригіналі. Тож підтримка окремого розділу втратила свою актуальність з погляду статистики відвідувань.

Натомість LRT пропонує українцям використовувати інструменти, які сприятимуть подальшому вивченню мови. Зокрема, мовник рекомендує платформу LRT Paprastai — спеціальний розділ з новинами, написаними чіткою, спрощеною та доступною литовською. Крім того, для тих, хто надає перевагу відеоконтенту, прямі трансляції LRT TV на сайті оснащені функцією автоматичного перекладу субтитрів українською мовою в реальному часі.