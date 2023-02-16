Кіану Рівза налякав штучний інтелект та дипфейки у кіно

Кіану Рівз висловився на тему сучасних технологій. У недавньому інтерв’ю актор відповів, що він думає щодо АІ та дипфейків. Як виявилося, йому і цікаво і страшно водночас:

Я не заперечую, якщо хтось прибирає кліпання під час монтажу. Але на початку 2000-х або, можливо, у 90-х роках змінили мою гру. Мені додали сльози, і я був просто шокований. Наче це був не я. Після цього я додав до свого контракту пункт, який забороняє маніпулювати моєю грою.

Найприкріше те, що ти втрачаєш свою самостійність. Коли ти граєш у фільмі, ти знаєш, що тебе редагуватимуть, але ти береш участь у процесі. Якщо ж ти потрапляєш у країну дипфейків, там не враховується твоя думка. Це лякає. Цікаво буде подивитися, як люди впораються з цими технологіями, адже вони мають величезний культурний та соціологічний вплив.

Люди ростуть серед цих інструментів. Ми вже слухаємо музику у стилі Nirvana, яку робить АІ, є цифрове мистецтво NFT. Це круто, типу, дивіться, що можуть зробити ці милі машини! Але за цим стоїть корпоратократія, яка прагне контролювати усі ці речі. У культурному та соціальному плані ми зіткнемося з проблемою переоцінки реальності. Що нам нав’язуватимуть? Що нам буде представлено? Видовище. І система контролю та маніпуляції. Ми стоїмо на колінах, дивимося на стіни печери і бачимо проекції, і ми не маємо можливості подивитися за спину.