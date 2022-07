Фільм “Джон Уік” насправді мав бути зовсім інакшим та без Кіану Рівза

Сьогодні у продаж надійшла книга They Shouldn’t Have Killed His Dog: The Complete Uncensored Ass-Kicking Oral History of John Wick, Gun Fu, і The New Age of Action, присвячена історії створення бойовика “Джон Вік”. Як виявилося, спочатку фільм замислювався як веселий екшен про 75-річного старого, а на головну роль продюсери хотіли взяти Клінта Іствуда чи Харрісона Форда.





Один з моїх найкращих друзів, Чарлі Ферраро з UTA, надіслав мені сценарій Дерека Колстада під назвою “Зневага”. У головній ролі був 75-річний старий, який уже 25 років як вийшов на пенсію. Я подумав: “Добре, є, напевно, одне або два імені, з якими можна це зробити: Клінт Іствуд або Харрісон Форд. Тон сценарію для “Джона Віка” був підривним і дуже веселим. У нього дуже чітка емоційна лінія та відмінна ідея для бойовика”. Продюсер Безіл Іваник

За словами продюсера, те, що на головну роль врешті-решт взяли Кіану Рівза, було досконалою випадковістю:

Мій другий найкращий друг у світі, Джиммі Дармоді, на той час представляв інтереси Кіану. І він запитав: “Чи є в тебе якісь бойовики для Кіана Рівза?”. Я пам’ятаю, як подумав: “Кіану – одна з найбільших зірок бойовиків за останні 25 років. Що з ним трапилося? Чим він займається?” Ми дали йому сценарій і сказали: “Очевидно, що тобі не 75, але все ж таки”.

У результаті сценарій так сподобався Кіану, що він не лише погодився на роль, а й запросив Дерека Колстада до себе додому — разом вони працювали у вихідні протягом двох місяців, вносячи виправлення до сценарію.

Четвертий фільм франшизи вийде 24 березня 2023 року. У ньому, крім Кіану Рівза, зіграють Ієн Макшейн (“Дедвуд”), Донні Йєн (“Іп Ман”), Хіроюкі Санада (“Мортал Комбат”), Ленс Реддік (“Грань”), Кленсі Браун (“Втеча з Шоушенка”) ) та японська поп-зірка Ріна Саваяма.