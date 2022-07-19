Смартфони Fly повертаються: анонсовано одразу 4 моделі

Старші читачі напевно пам’ятають бренд Fly. З нульових компанія випускала кнопкові телефони, потім зайнявся смартфонами і навіть нашуміла зі своїм суббрендом Wileyfox, девайси які були реальними конкурентами найкращим моделям Xiaomi. Щоправда, на хайпі фірма протрималася недовго і невдовзі повернулася до виробництва дзвонилок.





Потім був зроблений ребрендинг F+. Під егідою нової марки китайці випускають непогані кнопочники, але з’явилася інформація, що вони планують знову зайти на ринок смартфонів.

F+ вже сертифікувала цілих п’ять бюджетних моделей, а також вказала не лише їх найменування, а й характеристики. Ось що це за апарати:

F+ SA50 – екран 5″, 2 ГБ ОЗП, 16 ГБ ПЗП, батарея 2000 мАг;

F+ SH60 – екран 6″, 2 ГБ ОЗП, 32 ГБ ПЗП, батарея 3000 мАг;

F+ SA55 – екран 5.5″, 2 ГБ ОЗП, 16 ГБ ПЗП, батарея 2400 мАг;

F+ SH65 – екран 6.5″, 2 ГБ ОЗП, 32 ГБ ПЗП, батарея 4800 мАг.

Так, начинка у телефонів буде слабкою і конкурувати з пристроями Samsung, Xiaomi і Realme вони навряд чи зможуть. Зважаючи на все, компанія вирішила спробувати свої сили в початковому сегменті ринку.

Також відомо, що У F+ SH60 буде дві версії – перша з підтримкою Google-сервісів, друга з сервісами від Huawei. На кого розрахований такий апарат не зовсім зрозуміло, навряд чи покупці відмовляться від варіанта з GMS для альтернативи.