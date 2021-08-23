Hardnews

Нова відеокарта AMD RX 6600 зрівняється по продуктивності з NVIDIA RTX 3060

23.08.2021
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AMD RX 6600

Фахівці провели цікаву симуляцію продуктивності відеокарти AMD Radeon RX 6600 НЕ-XT, яка ще не випущена. Проте, її вдалося порівняти з моделлю GeForce NVIDIA RTX 3060.


Варто відзначити, що не-XT варіант Radeon RX 6600 вже неодноразово з’являвся в витоках. Є інформація, що модель буде випущена у вересні. Однак нам вже відомі деякі характерстікі відеокарти. Вона буде мати в своєму складі графічний процесор Navi 23 XL, який буде пропонувати +1792 потокових процесора, тобто стільки ж, скільки Radeon Pro W6600. Розмір пам’яті невідомий, але слід очікувати 8 ГБ або 4 ГБ.

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Все це дозволяє змоделювати продуктивність відеокарти, використовуючи знання про інших моделях на Navi 23 XL, наприклад про Radeon Pro W6600. Експерт вирішив модифікувати і розігнати цей графічний процесор, щоб імітувати продуктивність RX 6600 НЕ-XT.

Згідно з результатами симуляції, відеокарта буде споживати близько 123 Вт в іграх – майже на 42 Вт менше, ніж GeForce RTX 3060. Що стосується продуктивності, то у Radeon RX 6600 вона буде незначно відставати – на 4% з роздільною здатністю 1080p.

Передбачається, що відеокарта буде коштувати $ 300-330.

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23.08.2021
1 хвилина на прочитання

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