На що він здатен розсекречений “найдешевший” смартфон у світі

В Індії готується до випуску ультрабюджетний смартфон JioPhone Next, відомий як «найдешевший смартфон у світі». Мобільник працює на Android 11 Go і дійсно має базові технічні характеристики. Над ним працював індійський оператор Reliance Jio, заручившись підтримкою Google. За межами Індії смартфон з’явиться після 10 вересня 2021 року.





Підозріло дешевий смартфон

Стали відомі апаратні специфікації смартфона JioPhone Next. Їх розсекретив профільний портал Android Authority, який назвав цей апарат «найдешевшим смартфоном у світі».

Судячи з специфікацій, JioPhone Next дійсно відноситься до ультрабюджетного сегменту. Флагмани зі схожими характеристиками випускалися 10 років тому.

За JioPhone Next стоїть індійський оператор мобільного зв’язку Reliance Jio. Смартфон розроблявся за безпосередньої участі Google. Оператор націлений на його міжнародні продажі – купити JioPhone Next за межами Індії можна буде після 10 вересня.

JioPhone Next

Тим часом, перевірити, чи дійсно JioPhone Next є найдешевшим мобільником в світі, поки неможливо. Reliance Jio ретельно приховує інформацію про його ціну, і поки зберігається ймовірність, що за мінімальною ціною він буде продаватися тільки безпосередньо у самого оператора, а ті, хто не стане підключатися до його мережі, будуть змушені заплатити за нього, наприклад, як за бюджетний моноблок Nokia 1.4. В Україні останній на 15 серпня 2021 року коштує в межах 2700 грн.

Можливості смартфона

Для JioPhone Next розробники вибрали один з найдоступніших процесорів на ринку – Qualcomm 215. Він був представлений на початку липня 2019 р і в його назві, на відміну від більш просунутих чіпів, немає слова Snapdragon.

CPU містить чотири ядра Cortex A53 на частоті до 1,3 ГГц і видеопідсистему Adreno 308. В ньому є підтримка NFC і мобільний модем Snapdragon X5 для доступу до мереж LTE (4G). Такий же процесор використовується і в згаданому Nokia 1.4.

Управління смартфоном здійснюється за допомогою екрану з роздільною здатністю 1440х720 пікселів (формат HD). Діагональ і тип матриці продовжують залишатися таємницею, однак роздільність вказує на формат дисплея – 16:9. За рахунок цього широкі рамки йому забезпечені, що видно на опублікованих зображеннях.

За своїм апаратним можливостям JioPhone Next багато в чому схожий з Nokia 1.4

Крім процесора і дисплея смартфон комплектується двома фотокамерами. Основний модуль, розташований на тильній стороні, робить п’ятимегапіксельні знімки, а фронтальний – двомегапіксельні. Не виключено, що це було досягнуто за рахунок інтерполяції, і реальна роздільна здатність матриць в підсумку виявиться ще більш низькою.

Доповнює список відомих характеристик оперативна пам’ять об’ємом 2 ГБ. Всі інші параметри JioPhone Next, включаючи ємність акумулятора, тип роз’єму для зарядки, кількість SIM-слотів і об’єм внутрішнього накопичувача, стануть відомі ближче до дати релізу.

Програмна складова

Розроблений спільно з Google, індійський моноблок JioPhone Next працює на базі ОС Android 11, що вийшла у вересні 2020 р. На нього встановлена її урізана версія з приставкою Go, оскільки для повноцінного Android 11 наявних 2 ГБ оперативної пам’яті недостатньо.

Google представила найпершу версію Android Go в травні 2017 р. Спочатку передбачалося, що вона буде встановлюватися на смартфони з оперативною пам’яттю об’ємом 0,5 і 1 ГБ. Проте, в список увійшли і двогігабайтні моделі.

Повноцінний Android індійській новинці не світить

У складі Android Go менше системних додатків, ніж у звичайній Android. До того ж, штатні програми (YouTube, Gmail, Chrome і ін. тут мають спрощений інтерфейс і менше число функцій.

З технічної точки зору «обмеженість» Android Go не має відношення до сумісності додатків. Це означає, що користувач при бажанні може встановити будь-які додатки з Google Play, змирившись з їх повільною роботою.

У разі JioPhone Next базовий набір програм буде доповнений утилітами Google Camera Go і Google Duo Go. Перша являє собою покращений додаток для камери з розширеним списком функцій, а друга – це сервіс відеодзвінків.

Най-най дешевий індійський телефон

У Індії є досвід зі створення «найдешевшого» смартфона в усьому світі. У лютому 2016 року індійська компанія Ringing Bells анонсувала Android-мобільник Freedom 251, який оцінила менш ніж в $ 4.

За заявами розробників, смартфон був створений з нуля і комплектувався чотиридюймовим IPS-дисплеєм з роздільною здатністю 960×540 пікселів, CPU з частотою 1,3 ГГц, 1 ГБ оперативної пам’яті, накопичувачем на 8 ГБ і фотокамерами на 3,2 Мп (основна) і 0,3 Мп (фронтальна). Ємність батареї становила 1450 мАг, її зробили знімною.

Заяви про існування 4-доларового смартфона виявилися брехнею

Ringing Bells була заснована за рік до прем’єри Freedom 251. Компанія стверджувала, що смартфон був створений при «величезній допомозі уряду Індії», але характер цієї допомоги так і не був розкритий.

У липні 2016 р. розробники заявили, що сумарна кількість попередніх замовлень на Freedom 251 досягла 70 млн. Вони збиралися відправити мобільники першим 200 тис. покупців у серпні 2016 року, але через пару днів скоротили це число до 10 тис. пристроїв, а потім ще вдвічі. У підсумку жоден Freedom 251 так і не був відправлений нікому, і немає інформації, чи планувала Ringing Bells в принципі починати їх поставки.

Через деякий час з’ясувалося, що до розробки смартфона компанія не має ніякого відношення. Під назвою Freedom 251 переховувався «китаєць» Adcom Ikon 4, який на той момент коштував в межах $ 56.