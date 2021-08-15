Для чого насправді потрібен безпечний режим на Android-смартфонах: як його включити та виключити

Функції сучасних телефонів постійно розширюються. Саме тому середньостатистичні користувачі не можуть встигати за технологіями і губляться при необхідності виконати деякі дії на Android-смартфоні. Однією з частих проблем є вхід або вихід з безпечного режиму. Пропонуємо розібратися з цією функцією разом.





Для чого потрібен безпечний режим

У випадках, коли смартфон раптово перезавантажується, зависає або піддається іншим збоїв, найчастіше винні завантажені програми. Щоб перевірити, чи є це основною причиною неполадок, був створений Safe Mode. Головне завдання функції – робота пристрою без використання сторонніх програм. Якщо після входу в даний режим проблеми зникають, необхідно видалити зайві об’єкти або скинути налаштування до заводських.

Як активувати безпечний режим

Способи включення функції відрізняються в залежності від моделі телефону, а також його операційної системи. Тому, щоб уникнути плутанини, розглянемо кожен варіант окремо.

Активація безпечного режиму на Android до 4.1 версії

Для початку відключаємо пристрій, а потім запускаємо заново. У момент, коли на екрані відобразиться марка телефону, натискаємо на кнопки для збільшення і зменшення гучності одночасно (не відпускачи до повного включення). Якщо все зроблено правильно, то внизу екрану відобразиться підтверджуючий напис.

Активація безпечного режиму на Android версії вище 4.1

Стандартний метод активації Safe Mode підходить для більшої частини смартфонів і полягає в наступних діях:

натискаємо на кнопку блокування;

в меню натискаємо на «відключити», одночасно затискаючи клавішу блокування до вібрування;

після виконаних маніпуляцій з’явиться віконце із запитом на підтвердження включення безпечного режиму, натискаємо «ок»;

після перезавантаження Android внизу екрана з’явиться відповідна позначка.

Безпечний режим на Samsung

Щоб активувати функцію, потрібно вимкнути і включити телефон заново. При цьому під час запуску пристрою, необхідно затискати кнопку, призначену для зменшення гучності.

Безпечний режим на Xiaomi

У даній марці запуск функції має кілька відмінностей, тому стандартний спосіб не підійде.

Вимикаємо телефон і чекаємо 3 хвилини.

Запускаємо Android заново і в момент відображення марки телефону натискаємо обидві кнопки для зміни рівня гучності, а також клавішу блокування.

При вдалому проведенні процедури на екрані з’явиться зображення зайця.

Як відключити безпечний режим

Вимкнути Safe Mode можна також декількома способами. Найбільш простим серед них вважається перезавантаження смартфона. У шторці має бути повідомлення, що ваш смартфон працює в безпечному режимі. Клікнувши на нього, вимкніть функцію. Смартфон перезавантажиться і все повернеться в звичайний режим. Другий варіант застосовується, коли перший не спрацьовує. Для цього достатньо витягти батарею (якщо на пристрої дану дію виконати неможливо, рекомендується дочекатися повної розрядки батареї).

Тому будьте уважні і включайте безпечний режим тільки при гострій необхідності. В інших випадках, він вам просто не потрібен.