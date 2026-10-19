Microsoft заявила, що Windows 11 стала на 20% швидшою — але є важливий нюанс

Microsoft стверджує, що після серії останніх оптимізацій Windows 11 стала до 20% швидшою та чутливішою до дій користувача. Зміни торкнулися не одного конкретного компонента, а одразу кількох частин системи, з якими власники комп’ютерів працюють щодня.

Компанія повідомляє про прискорення меню «Пуск», Провідника, пошуку, системних налаштувань, Snipping Tool та інших елементів Windows. Покращення також стосуються Edge і застосунків Microsoft 365. Microsoft пояснює результат оптимізацією самої системи та ефективнішим використанням оперативної пам’яті.

Однак цифру 20% не варто сприймати як універсальний приріст продуктивності всього комп’ютера. Йдеться передусім про швидкість реакції окремих елементів інтерфейсу Windows.

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Найбільше виграють комп’ютери з 8 ГБ пам’яті

Особливу увагу Microsoft приділила системам із 8 ГБ оперативної пам’яті — саме такі конфігурації досі поширені серед недорогих ноутбуків.

Після змін Windows 11 може залишати в оперативній пам’яті до 2 ГБ більше активних даних замість того, щоб переносити їх у значно повільніший файл підкачки на SSD. У реальній роботі це має допомогти під час одночасного використання декількох програм або великої кількості вкладок браузера.

Microsoft також почала агресивніше скорочувати споживання пам’яті фоновими функціями. Наприклад, на комп’ютерах із 8 ГБ ОЗП або менше панель віджетів тепер не завантажується заздалегідь, а запускається лише тоді, коли її відкриває користувач. За оцінкою компанії, це звільняє понад 200 МБ оперативної пам’яті.

На комп’ютерах із 16, 32 або 64 ГБ оперативної пам’яті подібна економія вже не настільки критична, тому різниця може бути значно менш помітною.

Звідки взялися 20%

Є ще один важливий нюанс. Результат отриманий у внутрішніх тестах самої Microsoft.

Компанія порівнювала час реакції пошуку, меню «Пуск», контекстного меню, налаштувань, Snipping Tool та Провідника між двома збірками Windows 11 — 26300.9550 і 26200.7628. Саме в цих сценаріях максимальна різниця сягнула 20%. Microsoft окремо попереджає, що фактичний результат залежить від конкретного комп’ютера, його конфігурації та характеру використання.

Тобто після оновлення відеокарта не почне видавати на 20% більше кадрів у секунду, а процесор не стане на п’яту частину продуктивнішим. Мова йде про те, що сама Windows повинна швидше реагувати на повсякденні дії.

Паралельно Microsoft продовжує переробляти пошук Windows. Нова версія на базі WinUI 3 уже тестується учасниками програми Windows Insider і дозволятиме виконувати деякі дії безпосередньо з пошукового вікна — наприклад, увімкнути Bluetooth, змінити яскравість або активувати темний режим. Ширше розгортання цієї функції заплановане до кінця 2026 року.

Для власників потужних ПК зміни можуть пройти майже непомітно, однак для бюджетних ноутбуків із 8 ГБ пам’яті оптимізація ресурсів потенційно має значно практичніше значення, ніж сама ефектна цифра «20%».