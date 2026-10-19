Microsoft заявила, что Windows 11 стала на 20 % быстрее — но есть важный нюанс

Microsoft утверждает, что после серии последних оптимизаций Windows 11 стала на 20 % быстрее и отзывчивее к действиям пользователя. Изменения коснулись не одного конкретного компонента, а сразу нескольких частей системы, с которыми владельцы компьютеров работают ежедневно.

Компания сообщает об ускорении работы меню «Пуск», Проводника, поиска, системных настроек, Snipping Tool и других элементов Windows. Улучшения также касаются Edge и приложений Microsoft 365. Microsoft объясняет этот результат оптимизацией самой системы и более эффективным использованием оперативной памяти.

Однако цифру 20 % не стоит воспринимать как универсальный прирост производительности всего компьютера. Речь идет прежде всего о скорости отклика отдельных элементов интерфейса Windows.

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Больше всего выиграют компьютеры с 8 ГБ памяти

Особое внимание Microsoft уделила системам с 8 ГБ оперативной памяти — именно такие конфигурации по-прежнему широко распространены среди недорогих ноутбуков.

После обновлений Windows 11 может оставлять в оперативной памяти до 2 ГБ больше активных данных вместо того, чтобы переносить их в значительно более медленный файл подкачки на SSD. В реальной работе это должно помочь при одновременном использовании нескольких программ или большого количества вкладок браузера.

Microsoft также стала более активно сокращать потребление памяти фоновыми функциями. Например, на компьютерах с 8 ГБ ОЗУ или меньше панель виджетов теперь не загружается заранее, а запускается только тогда, когда её открывает пользователь. По оценкам компании, это освобождает более 200 МБ оперативной памяти.

На компьютерах с 16, 32 или 64 ГБ оперативной памяти такая экономия уже не столь критична, поэтому разница может быть значительно менее заметной.

Откуда взялись эти 20 %

Есть ещё один важный нюанс. Результат получен в ходе внутренних тестов самой Microsoft.

Компания сравнивала время отклика поиска, меню «Пуск», контекстного меню, настроек, Snipping Tool и Проводника между двумя сборками Windows 11 — 26300.9550 и 26200.7628. Именно в этих сценариях максимальная разница достигла 20%. Microsoft отдельно предупреждает, что фактический результат зависит от конкретного компьютера, его конфигурации и характера использования.

То есть после обновления видеокарта не начнёт выдавать на 20 % больше кадров в секунду, а процессор не станет на пятую часть производительнее. Речь идёт о том, что сама Windows должна быстрее реагировать на повседневные действия.

Параллельно с этим Microsoft продолжает дорабатывать поиск в Windows. Новая версия на базе WinUI 3 уже тестируется участниками программы Windows Insider и позволит выполнять некоторые действия прямо из окна поиска — например, включить Bluetooth, изменить яркость или активировать тёмный режим. Широкое внедрение этой функции запланировано к концу 2026 года.

Для владельцев мощных ПК эти изменения могут пройти почти незаметно, однако для бюджетных ноутбуков с 8 ГБ памяти оптимизация ресурсов потенциально имеет гораздо большее практическое значение, чем сама по себе эффектная цифра «20%».