В Instagram стоит отключить новую функцию: ваши фото могут использовать для ИИ

Meta запустила новые инструменты на базе искусственного интеллекта, которые работают с фотографиями, Stories и публичными профилями в Instagram. Владельцам открытых аккаунтов стоит проверить настройки конфиденциальности.

Meta представила Muse Image — новую модель для генерации и редактирования изображений. Она уже доступна в Meta AI и позволяет создавать картинки по текстовому описанию, редактировать фото, объединять несколько изображений и использовать готовые подсказки. Компания называет Muse Image первой моделью для генерации изображений от Meta Superintelligence Labs.

Отдельно Meta отмечает, что Muse Image работает не только в отдельном приложении Meta AI. Модель также используется в новых творческих инструментах Instagram и WhatsApp, а впоследствии должна появиться в Facebook, Messenger и рекламных инструментах Meta.

Что именно изменилось

Новые возможности Meta AI касаются не только генерации изображений «с нуля». Пользователи могут работать с уже готовыми фотографиями, изменять их, комбинировать несколько изображений и создавать новые визуальные материалы для публикаций, Stories или чатов.

Среди основных возможностей:

создание изображений по текстовому описанию;

редактирование уже готовых фотографий;

объединение нескольких изображений в одну сцену;

более 30 новых AI-эффектов для Instagram Stories;

создание изображений в чатах с помощью Meta AI;

использование контекста Instagram для создания персонализированных изображений.

Самый важный момент касается открытых профилей в Instagram. Meta прямо указывает, что в Meta AI можно упоминать аккаунты в Instagram с помощью символа @, чтобы добавлять конкретные профили к изображениям, сгенерированным ИИ. В этом случае система может использовать публичные фотографии из профиля для создания нового визуального материала.

Как ограничить использование своих фотографий

В Instagram есть отдельная настройка повторного использования медиафайлов. Она определяет, кто может повторно использовать ваш контент, в частности для создания материалов с помощью AI-функций Meta.

Чтобы проверить эту настройку, необходимо:

открыть Instagram;

перейти в свой профиль;

нажать на меню в правом верхнем углу;

найти раздел «Распространение и повторное использование» ;

; отключить разрешения, позволяющие другим пользователям повторно использовать ваши посты, Reels или другой контент.

Instagram также поясняет, что в этом разделе можно отключить возможность публикации ваших постов и Reels в историях других пользователей.

Самый надежный вариант для тех, кто не хочет, чтобы их фото использовали посторонние люди, — сделать аккаунт приватным. Но даже владельцам публичных профилей стоит проверить настройки повторного использования контента. Особенно это касается блогеров, фотографов, дизайнеров, продавцов и всех, кто публикует собственные фото, работы или коммерческие материалы.

Meta отдельно отмечает, что пользователи могут контролировать, как их контент может быть помечен для использования в целях создания контента с помощью ИИ, и могут отключить эту функцию в настройках.