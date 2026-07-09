В интернете стало меньше людей чем машин: ИИ меняет правила игры в сети

Активность ботов в Интернете растет рекордными темпами, а развитие искусственного интеллекта лишь ускоряет этот процесс. По данным, на которые ссылается Komputer Świat, только за первые пять месяцев года доля ботов в интернет-трафике выросла примерно на 30%. Это означает, что сеть всё чаще используется не людьми напрямую, а автоматизированными системами.

В интернете людей уже меньше, чем машин

Некоторые исследования показывают, что объем автоматизированного трафика уже может превышать объем трафика, генерируемого людьми. В частности, по данным Cloudflare, боты и ИИ-агенты генерируют около 57% HTTP-запросов к HTML-страницам, тогда как на людей приходится примерно 43%. Важно, что речь идет именно о запросах к веб-страницам, а не обо всей активности в интернете, которая включает приложения, видеостриминг, мессенджеры и социальные сети.

Но даже с этим уточнением тенденция очевидна: интернет быстро меняется. Если раньше боты в основном индексировали сайты для поисковых систем или выполняли простые автоматические действия, то теперь всё большую роль играют ИИ-агенты. Они могут самостоятельно читать страницы, сравнивать товары, собирать цены, анализировать новости, проверять наличие билетов или даже выполнять многоэтапные действия от имени пользователя.

Почему это проблема для сайтов

Для владельцев сайтов это не просто технологическая новинка. Чем больше ботов заходит на страницы, тем большая нагрузка ложится на серверы. При этом сайт не всегда получает реальную выгоду: бот может прочитать материал, но не увидит рекламу, не оформит подписку и не станет постоянным читателем.

Особенно остро этот вопрос стоит для СМИ, интернет-магазинов, сервисов бронирования и стриминговых платформ. Именно там хранится много актуальных и коммерчески ценных данных: цены, рейтинги, описания товаров, отзывы, новости и расписания.

По данным HUMAN Security, в 2025 году автоматизированный трафик рос примерно в 8 раз быстрее, чем человеческий. В частности, трафик, связанный с системами ИИ, за год увеличился на 187%, а активность ИИ-агентов и специальных браузеров для них выросла ещё более резко.

Это означает, что владельцам сайтов придётся адаптироваться к новой реальности. Теперь важно думать не только о SEO, Google и реальных пользователях, но и о том, как контент воспринимают, собирают и используют системы искусственного интеллекта.