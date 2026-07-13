Согласие или отказ: приложение Samsung Health запрашивает разрешение на использование медицинских данных для ИИ

Некоторые пользователи приложения Samsung Health уже получили уведомление с просьбой дать согласие на использование данных о здоровье, собранных их устройствами, для обучения искусственного интеллекта. Впрочем, слово «просьба» здесь не совсем уместно — фактически речь идет об ультиматуме.

Формальный выбор без реального выбора

Пользователь действительно может отказаться от такого согласия, но в таком случае ему также можно сразу удалить приложение Samsung Health со смартфона, а умные часы аккуратно убрать обратно в коробку. Отказ от использования личных данных для обучения ИИ автоматически блокирует синхронизацию информации с учетной записью Samsung, а впоследствии приводит к её полному удалению.

Речь идет о широком спектре данных о здоровье, физической форме и самочувствии — обо всём, что фиксируют носимые устройства, а также об информации, которую пользователь вводит вручную, включая сведения о лекарствах или результаты медицинских обследований.

Что будет с данными после получения согласия

Согласно пояснениям Samsung, после предоставления согласия данные будут использоваться для обучения и моделирования искусственного интеллекта, в том числе для анализа с участием людей, с целью совершенствования приложения Samsung Health — в частности, функций анализа состояния здоровья и возможностей на основе ИИ.

Идея использования медицинских данных для обучения алгоритмов выглядит довольно спорной. Можно предположить, что Samsung обезличивает эти данные и исключает возможность привязки к конкретным лицам, однако это не меняет того факта, что речь идет о частной и конфиденциальной информации.

Реакция и перспективы

Ожидается, что когда подобные уведомления начнут появляться на смартфонах пользователей в Европе, этим механизмом обязательно заинтересуются органы, ответственные за защиту конфиденциальности и обработку персональных данных. Привязка доступа к базовой функции — синхронизации данных — к согласию на использование личной информации для обучения ИИ выглядит, как минимум, некорректно, даже несмотря на общеизвестную потребность искусственного интеллекта в больших объемах данных для совершенствования.