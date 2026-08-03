Турция провела испытания второго прототипа истребителя KAAN: как создаётся собственный самолёт пятого поколения

Компания Turkish Aerospace провела пилотажные испытания второго прототипа турецкого истребителя пятого поколения KAAN — машины под обозначением P1. На первый взгляд, пробег самолёта по взлётной полосе аэропорта Анкары выглядит рутинной процедурой, но именно такие испытания показывают, насколько слаженно работают двигатели, гидравлика, тормоза и электросистемы собранного аппарата.

Работа над ошибками

KAAN развивается поэтапно, и P1 — это уже второй, доработанный прототип. Первый, P0, поднялся в воздух 21 февраля 2024 года: полет длился 13 минут на высоте около 2400 метров. За год с небольшим инженеры учли результаты аэродинамического анализа и переработали конструкцию.

Изменения заметны невооруженным глазом. У P1 другие воздухозаборники — с более глубокими боковыми поверхностями и более плавным переходом в фюзеляж, — а сам самолет «присел» ниже благодаря измененному шасси. Это приближает программу к испытанию полного механизма уборки стоек и той аэродинамической «чистоты» в полёте, которую первый прототип продемонстрировать ещё не мог.

Главная проблема — двигатель

За эффектным фюзеляжем скрывается самое уязвимое место проекта. Пока что KAAN летает на американских двигателях General Electric F110 — тех самых, что устанавливаются на истребителях F-16. Собственные турецкие альтернативы, TF35000 и более амбициозная программа Güçhan, ещё находятся в стадии разработки, и именно двигателестроение остаётся самым сложным шагом на пути к полной независимости: спроектировать планер под силу многим странам, а вот современный реактивный двигатель — лишь единицам.

Самолет, который уже покупают

Несмотря на статус прототипа, у KAAN уже есть первый зарубежный заказчик. Компания Turkish Aerospace подписала обязательный контракт с Министерством обороны Индонезии на поставку 48 истребителей — с передачей технологий и обучением специалистов. Для самолета, который ещё не прошел полный цикл испытаний, это серьёзное признание: покупатель фактически делает ставку на будущее программы.

В целом KAAN отражает стремление Турции перейти от сборки самолетов на основе чужих решений к самостоятельному управлению полным циклом разработки. Это тот самый путь технологического суверенитета, по которому идут всё больше средних государств, не желая зависеть от поставщиков оружия. Впрочем, эксперты предупреждают: от успешных наземных испытаний и даже первых полётов до серийного производства боеспособного истребителя — ещё годы работы.

Напомним, что гонка за истребителями нового поколения разворачивается по всему миру: ранее мы писали, что США планируют поднять в воздух свой F-47 только в 2028 году, тогда как китайский J-36 летает уже с конца 2024-го и недавно был замечен в виде пятого прототипа.