Відповідь США на китайський J-36: винищувач F-47 має злетіти у 2028 році

Програма американського винищувача шостого покоління перейшла у практичну фазу: Boeing будує прототипи F-47, а перший політ машини очікується у 2028 році. Про це повідомили представники Повітряних сил США — генерал Дейл Вайт запевнив, що F-47 «злетить ще за цієї адміністрації».

Не просто літак, а вузол мережі

F-47 — центральний елемент програми NGAD (Next Generation Air Dominance), яка має замінити F-22 Raptor, що стоїть на озброєнні з 2005 року. Концептуально це вже не класичний винищувач, а повітряний командний пункт: машина керуватиме групами безпілотних ведених CCA (Collaborative Combat Aircraft), обмінюватиметься даними із супутниками й сенсорами та використовуватиме ШІ-асистування пілота.

За оцінками аналітиків, ставку зроблено на збільшені дальність і тривалість польоту — критичні параметри для тихоокеанського театру з його величезними відстанями. Конкретні характеристики — швидкість, бойовий радіус, склад озброєння й навіть кількість двигунів — залишаються засекреченими. Контракт на розробку Boeing отримала в березні 2025 року, обійшовши Lockheed Martin, і для компанії, яка десятиліттями не вигравала винищувальних програм, це шанс повернутися в елітний клуб.

Гонка з Пекіном

Дата першого польоту в 2028 році мимоволі підкреслює розрив у темпах із головним суперником: китайський аналог, відомий як J-36, літає з грудня 2024 року, і нещодавно споттери зафіксували вже п’ятий його прототип. Утім, порівнювати програми напряму складно: США традиційно розкривають менше, ніж показують, а Китай — навпаки, демонструє більше, ніж підтверджує. Реальний стан обох машин — їхніх двигунів, сенсорів і софту — залишається за завісою секретності з обох боків Тихого океану.

Нагадаємо, раніше ми писали про п’ятий прототип китайського J-36: безхвостий триматорний літак, за оцінками аналітиків, створюється для далеких рейдів проти танкерів і літаків ДРЛВ — «нервової системи» американської авіації в регіоні.