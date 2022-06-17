Бюджетний, але цікавий Samsung Galaxy F13: якою буде новинка та коли чекаємо на офіційну презентацію

Samsung розсекретила новинку за п’ять днів до прем’єри. Компанія опублікувала кілька тизерних зображень, що розкривають особливості перспективного смартфона Galaxy F13. Зовні ця модель поєднує сучасним чином оформлений блок основної камери та застаріле оформлення фронтальної камери – у краплеподібному вирізі екрану.





У плані параметрів новинка розчарувати не повинна. Принаймні, для недорогого пристрою Galaxy F13 запропонує чимало. Апаратним базисом смартфона виступить SoC Exynos 850. Об’єм оперативної пам’яті 4 ГБ, але за рахунок створення віртуального розділу у флеш-пам’яті її можна буде наростити на ще 4 ГБ.

Galaxy F13 також отримає екран IPS з діагоналлю 6,6 дюйма і роздільною здатністю Full HD, основну камеру з датчиками роздільною здатністю 50, 2 і 2 Мп, фронтальну 8-мегапіксельну камеру, акумулятор ємністю 6000 мАг з підтримкою зарядки потужністю 15 Вт, боковий сканер відбитків пальців, а також Android 12 з інтерфейсом One UI 4.1. Офіційна прем’єра новинки відбудеться 22 червня.