“Помирає від коронавірусу”: в Україні з’явився новий вид телефонного шахрайства

Разом з розпалом пандемії COVID-19 в Україні з’явилася величезна купа різного роду ділків, які хочуть заробити на людському горі. Останнім часом все більшої популярності набуває телефонне шахрайство з цією “темою”.





Як дурять довірливих українців

Шахрайська схема доволі примітивна, але враховуючу загальні панічні настрої працює дуже добре. Найчастіше такий спосіб обирають колишні в’язні, або люди які зараз знаходяться за гратами.

Жертва отримує дзвінок, абонент повідомляє, що близький родич потрапив у лікарню з важкою формою коронавірусної інфекції, і йому потрібно термінові гроші на дорогі медикаменти. Найчастіше шахраї представляються лікарями, або молодшим медичним персоналом. Гроші пропонують перекинути на банківську карту, або поповнити мобільний рахунок.

Останні подібний інцидент трапився в Харківській області. Про це повідомляє прокуратура Харківської області. Злочинцю вдалось таким чином виманити у довірливих українців понад 170 тисяч гривень, за що його було засуджено до 3 років позбавлення волі.