Xiaomi представила робота людського зросту за $100 000

Учора відбулася чергова презентація від Xiaomi, на якій китайська компанія представила багато цікавих новинок: «розумний» годинник, бездротові навушники, гнучкий смартфон і, раптово, людиноподібного робота CyberOne. Його параметри близькі до реальних людських: зріст – 177 см, вага – 52 кг, а корпус виконаний у мінімалістичному чорно-білому дизайні. Робот може ходити та брати до рук предмети, пересуваючись зі швидкістю 3,6 км/год.





Лиця у робота немає, замість нього суцільний OLED-дисплей. За допомогою функції 3D-зору, CyberOne здатний орієнтуватися у просторі та уникати перешкод. Xiaomi розробила спеціальний алгоритм управління тілом, що дозволяє координувати рухи всіх суглобів, яких у робота 21.

Основна функція CyberOne – це допомога та взаємодія з людьми. Робот може розпізнавати 45 різних людських емоцій та визначати 85 видів семантики навколишнього середовища. Під час презентації CyberOne продемонстрував кілька своїх навичок: він подарував генеральному директору Xiaomi квіти, а потім попозував із ним для селфі.

Однак очікувати на CyberOne у продажу не варто, принаймні, найближчим часом. Це лише прототип, і його можливості сильно обмежені. Поки що робот Xiaomi потрібен як дослідницька платформа для подальших випробувань і апгрейдів. Прогнозована ціна моделі становитиме від 600 до 700 тис. юанів (від $89 100 до $104 000). Загалом, буде цікаво подивитися на протистояння CyberOne і робота від Tesla в майбутньому.