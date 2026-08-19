Poco X8 Pro Max чи Xiaomi 17T: досвід користування обома смартфонами, після якого вибір стає очевидним

На перший погляд, усе просто. Poco X8 Pro Max потужніший, Xiaomi 17T краще фотографує — різні смартфони під різні завдання, обирай за пріоритетом і не мороч собі голову. Саме так я думав, поки не пожив з обома апаратами. За цією простотою ховається купа дрібниць, які відкриваються лише з досвідом користування — і саме вони зрештою вирішують, який смартфон залишиться в кишені, а який поїде на OLX.

Одразу домовимося: обійдуся без очевидних висновків на кшталт «батарея Poco більша на 2000 мА·год, отже, Xiaomi працює менше» — це зрозуміло й без мене. Зосередимося на нюансах. В Україні обидва апарати коштують приблизно однаково, орієнтовно 20 тисяч гривень залежно від магазину й конфігурації пам’яті, тож цінового аргументу тут немає — тільки продуктові.

Дисплей: Pro Max не означає «флагманський»?

Логіка підказує, що екран у Xiaomi 17T має бути кращим — це ж передфлагман, а в Poco для топових амбіцій існує серія F, до якої X8 Pro Max формально не дотягує. Так от, ні. Обидва смартфони отримали хороші AMOLED-панелі зі 120 Гц і DC Dimming, який знижує мерехтіння ШІМ, але в дрібницях панель Poco несподівано виграє. Рамки в нього тонші, нехай і ненабагато. Яскравість в автоматичному режимі вища, хоча за паперовими цифрами різниці бути не мало б — а на серпневому сонці це помічаєш одразу.

Poco X8 Pro Max зліва Xiaomi 17T справа

На боці Xiaomi 17T компактність (6,59 дюйма проти 6,83) і трохи вища щільність пікселів — 460 ppi проти 447. Чесно скажу: цю перевагу я не зміг розгледіти навіть при прямому порівнянні впритул. А от чого немає в обох, так це LTPO — динамічну зміну частоти Xiaomi приберігає для справжніх флагманів, тож обидва апарати вміють перемикатися лише в діапазоні від 30 до 120 Гц.

Матеріали корпусу: сюрприз під пальцями

Відкрийте характеристики Poco X8 Pro Max — і майже напевно прочитаєте про скляну спинку й металеві грані. Але коли я взяв апарат у руки, з’явилися сумніви: щось воно на скло не схоже. У молодшого X8 Pro задник скляний — не може ж бути, щоб у Pro Max поставили пластик? Може. Опис в офіційному магазині Xiaomi підтверджує здогад: китайський Redmi Turbo 5 Max, прямий аналог цієї моделі, справді зроблений зі скла й металу, але для глобального ринку смартфон спростили, замінивши кришку на склопластик. Xiaomi 17T своєї пластмасовості принаймні не приховує — у нього навіть бокова рамка пластикова, що для передфлагмана виглядає дивно.

Щодо зручності фаворит — компактніший 17T, хоча якби Poco був трохи вужчим, я б обрав його через краще розважування. Зібрані обидва добре, за товщиною схожі. У Poco захист корпусу за стандартом IP69K проти IP68 у Xiaomi, але тут без ілюзій: жоден виробник не вважає потрапляння води гарантійним випадком, тож що IP68, що IP69K — відповідь сервісу буде однакова: полагодимо, але за ваш рахунок.

Продуктивність: нюанси, про які мовчать бенчмарки

Навіть людина, далека від смартфонів, за назвами процесорів вгадає переможця: Dimensity 9500s у Poco проти Dimensity 8500 Ultra у Xiaomi. Тести підтверджують — Pro Max швидший приблизно на 20–25%. Чи впливає це на швидкість запуску застосунків? Ні, пам’ять в обох однаково швидка, і в повсякденному використанні різниці ви не відчуєте. А от в іграх Poco дозволяє виставити вищі налаштування графіки — тут перевага реальна.

Але є нюанси, які відкриваються лише з часом. Xiaomi 17T знижує продуктивність пізніше — хвилин на 10–15, бо Dimensity 8500 Ultra менше схильний до тротлінгу. Тобто в тривалій ігровій сесії розрив скорочується. Зате після виходу HyperOS 4 саме в Poco X8 Pro Max більше шансів отримати так звані флагманські функції оновлення, які здебільшого стосуються інтерфейсу системи.

Камери: Poco не конкурент? Не зовсім

Твердження «Xiaomi 17T фотографує краще» правдиве лише частково. Так, у нього є телеоб’єктив з п’ятикратним зумом і оптичною стабілізацією, тоді як Poco обходиться основною камерою й шириком. Але в основної камери X8 Pro Max є недооцінена перевага — світлосила f/1.5 проти f/1.7. На практиці, навіть попри менший сенсор, це дозволяє Poco впевненіше знімати при нестачі світла — ввечері на неосвітленій вулиці різниця на його користь.

Знято на Poco X8 Pro Max

Загалом ці смартфони знімають по-різному, і відмінності здебільшого в обробці кадру, а не в «залізі» — тут уже справа смаку. А от у відео Xiaomi 17T недосяжний для Poco, це видно одразу — і по роботі стабілізації, і по передачі кольору. Якщо знімаєте дітей, подорожі чи контент для соцмереж — цей пункт може переважити все інше.

Знаято на Xiaomi 17T (телеоб’єктив).

Звук, зв’язок і вібрація

Помітна перевага Poco тут одна — Wi-Fi 7 проти Wi-Fi 6e у Xiaomi. Вирішальної ролі це не грає, але якщо купуєте смартфон на 4–5 років і плануєте колись оновити роутер, запас не завадить. Датчики наближення в обох віртуальні, до якості зв’язку претензій немає. А от звучать апарати по-різному: Xiaomi 17T дає детальніший і об’ємніший звук, тоді як Poco, попри гучну приставку Pro Max, звучить як типовий середняк. Вібрацію запишу в паритет — відмінності я пов’язую радше з габаритами корпусів, ніж із самими вібромоторами.

Замість підсумку

Формулюючи чесну відповідь на питання «який кращий», я дійшов таких висновків. Якщо подумки поміняти ці смартфони місцями — уявити, що 17T це середняк, а Poco ближчий до флагманів, — дисонанс викличе лише відсутність телеоб’єктива. Xiaomi 17T дуже старається переконати, що він класом вищий, але за схожої ціни для людини, яка не ставить камеру понад усе, це не так: крім телевика, у нього немає жодної характеристики справді вищого рівня.

А отже, з батареєю на 8500 мА·год і запасом продуктивності на 3–4 роки вперед Poco X8 Pro Max виглядає ціліснішим апаратом, який краще виправдовує свої гроші. Мій вибір — саме він. Якщо ж відео та зум для вас важливіші за автономність — беріть 17T і не озирайтеся.

Нагадаємо, китайські версії цих апаратів живуть окремим життям. Раніше ми писали про Redmi Turbo 6 Max — наступника того самого «донора», з якого глобальний ринок отримує смартфони Poco серії X.