7 найкорисніших розширень для Gmail

Хоча пошта Gmail має зручний інтерфейс і непоганий набір можливостей, її можна зробити ще функціональнішою за допомогою розширень. Розбираємося, які з них стануть у пригоді для роботи та організації листів.





Серед багатьох розширень для пошти від різних розробників ми вибрали найкорисніші. Більшість із них призначені для Chrome, але деякі можна знайти і в інших браузерах – Opera чи Microsoft Edge.

1. Inbox When Ready

Буває, що ви увійшли до Gmail, щоб надіслати листа , відволіклися на потік вхідних повідомлень, почали відповідати на них, а в результаті взагалі забули, навіщо відкрили пошту.

У цьому випадку допоможе розширення Inbox When Ready, яке приховує вхідні листи. Коли потрібно прочитати пошту, потрібно просто натиснути на кнопку Show Inbox, і ви побачите всі повідомлення, що накопичилися.

Завантажити Inbox When Ready можна у Chrome, Firefox або Microsoft Edge.

2. Gmail Reverse Conversation

У Gmail останні відповіді на повідомлення знаходяться в кінці ланцюжка. Це добре для швидкого перегляду, але якщо листування затяглося, то ви ризикуєте пропустити новий лист та й прогортати весь ланцюг до кінця не дуже зручно.

Проблему вирішує розширення Gmail Reverse Conversation. Після його встановлення найсвіжіші повідомлення будуть у верхній частині ланцюжка.

У безкоштовній версії іноді з’являються рекламні вікна, що спливають, прибрати які можна тільки оплативши преміум-акаунт.

Завантажити Gmail Reverse Conversation можна у Chrome

3. Sortd for Gmail

Якщо ви використовуєте для роботи канбан-дошкою, то розширення Sordt для Gmail допоможе перетворити пошту саме на таку дошку для спільної роботи. Воно розбиває вхідні в поштовій скриньці на колонки в стилі канбан, наприклад, «Зробити», «У процесі» та «Зроблено». Також можна самостійно переміщувати листи до потрібного розділу, щоб відстежувати виконання завдань. Серед мінусів – відсутність російськомовного інтерфейсу.

Завантажити Sordt можна у Chrome

4. Gmail-2-Trello

Це розширення стане в нагоді тим, хто використовує для постановки завдань Trello. Gmail-2-Trello автоматично перетворює листи на завдання для цього планувальника. Так само, як і в Sordt, всі повідомлення розбиваються на дошці в стилі канбан.

5. Todoist для Gmail

Якщо для організації роботи ви обрали Todoist, то для нього також є розширення. Інтеграція з Gmail дозволяє швидко додавати електронні листи як завдання в Todoist і встановлювати нагадування для подальшої роботи.

6. DocuSign для Gmail

Тим, хто часто підписує контракти та інші документи за допомогою DocuSign, стане в нагоді розширення DocuSign для Gmail. Воно дозволить підписувати документи, не виходячи з пошти, та економити час.

7. MergeMail

Розширення MergeMail дозволяє надсилати та відстежувати масові розсилки до Gmail. Розширення персоналізує листи та допомагає використовувати елементи відстеження (наприклад, коди UTM). За день можна безкоштовно надіслати 50 повідомлень, за більшу кількість доведеться доплатити.