Головне за тиждень: вийшов S25, як Nokia програла iPhone, vivo – новий король фотографії

Samsung Galaxy S25 Ultra отримав Snapdragon 8 Elite for Galaxy

Під час Galaxy Unpacked представили свіжі флагмани Samsung на чолі з S25 Ultra. Смартфон отримав значний 6,9-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 3120×1440 пікселів і частотою оновлення до 120 Гц. До складу тильного модуля Galaxy S25 Ultra увійшли камера на 200 Мп, ультраширик на 50 Мп, а також телефото на 50 і 10 Мп. Спереду красується 12-мегапіксельна фронталка з кутом огляду 80 градусів.

Усередині встановлені Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy, 12 ГБ оперативної пам’яті і накопичувач на 256 ГБ, 512 ГБ або 1 ТБ. До слова, в Кореї, Китаї та Тайвані з’явиться версія з 16 ГБ ОЗП. Поставляється апарат з Android 15 і оновленим інтерфейсом One UI 7. За автономність відповідає батарея ємністю 5000 мАг з підтримкою швидкої дротової і бездротової зарядки. Детальніше про характеристики та ціни всіх конфігурацій Galaxy S25 Ultra писали тут.

Чому смартфони Nokia програли iPhone

Презентація iPhone 2007 року стала поворотним моментом в індустрії мобільних технологій. Уже тоді це зрозуміли і в Nokia – бренд був лідером ринку з часткою близько 50% на той момент. Однак зрозуміли не всі. Керівники вищої ланки не вважали за потрібне відреагувати на потенційну загрозу, що і стало початком кінця компанії.

Майже одразу після презентації Apple дев’ять аналітиків Nokia підготували документ, у якому детально виклали свої побоювання. Наприклад, щодо того, що інноваційний інтерфейс сенсорного екрана може виявитися новим стандартом. Експерти радили діяти швидко і найняти «головного архітектора користувацького інтерфейсу» для виправлення своїх рішень.

Зміст документа на верхівку Nokia особливого враження не справив. Начальство розсудило просто: немає сенсу сильно переживати через дуже дорогий гаджет, та ще й без фізичних кнопок. Так компанія змарнувала можливість включитися в абсолютно нову гру і всього через сім років була змушена продати бізнес Microsoft.

Огляд камерофона vivo X200 Pro

Техноблогери встигли не тільки покрутити в руках свіжий vivo X200 Pro, а й скласти про нього першу думку. Головний докір у бік новинки – величезний круглий блок камер. При утриманні пристрою вказівний палець лягає якраз на нього, через що об’єктиви постійно у відбитках. Якщо впиратися пальцем під блок, це підвищує шанс упустити гаджет, оскільки верхня частина переважує.

Апарат на базі MediaTek Dimensity 9400 оснастили 6,78-дюймовим AMOLED-екраном з роздільною здатністю 2800х1260 пікселів і підтримкою HDR10+ і Dolby Vision. У наявності основна камера на 50 Мп, ультраширококутна на 50 Мп з автофокусом, телефото на 200 Мп і фронталка на 32 Мп. В одному матеріалі зібрали все найважливіше про vivo X200 Pro, включно з фото, відео та результатами тестів продуктивності.