Час купувати новий смартфон: експерти назвали топ-5 ознак, що вашому гаджету залишилось недовго

Сучасні смартфони зазвичай розраховані на 2-4 роки користування. А далі гаджет починає «барахлити», чим фактично натякає своєму власнику, що пора його замінити. Експерти розповіли, за якими ознаками можна зрозуміти, що вашому телефону залишилось недовго і настав час підібрати собі нову, більш сучасну модель.

1. Проблеми з батареєю

Аккумулятор смартфону має певний обмежений час служби. Якщо він швидко розряджається, а процес зярядки триває довше, ніж зазвичай – це означає, що батарея доживає свої останні дні.

Звісно можна замінити аккумулятор на новий. Але він буде «не рідним», а тому продовжить життя вашого смартфона на дуже короткий проміжок часу. Тож часом логічніше придбати новий пристрій, замість витрачати чималу суму на ремонт.

2. Не вистачає пам’яті

Ця проблема рано чи пізно виникає у більшості смартфонів. Часом усунення зайвих програм та файлів допомагає. Але зазвичай чистка пам’яті дає тимчасовий ефект. У цьому випадку власнику не злишається нічого іншого, як придбати собі новий гаджет.

3. Телефон «зависає»

Якщо смартфон дуже довго завантажує програми або починає гальмувати навіть під час здійснення дзвінка – його точно пора міняти. Користування пристроєм з такими проблемами стане для власника справжньою мукою. Телефон просто застарів і, маючи низьку продуктивність, просто не в стані впоратися із сучасними програмами.

4. Не оновлюється операційна система

На більшості смартфонів програмне забезпечення оновлюється кожного місяця. Завдяки цьому покращується їх загальна робота та постійно збільшується кількість доступних функцій.

Якщо ж ваш телефон перестав приймати оновлення – це тривожний дзвіночок. Причиною може бути й банальна відсутність вільної пам’яті, та найімовірніше пристрій просто застарів. В цьому випадку варто придбати новішу модель, яка «потягне» останні оновлення розробника.

5. Поломка камери

Камера – ледь не найдорожчий елемент будь якого смартфону. Якщо вона зламалася, зазвичай дешевше придбати новий пристрій, аніж намагатися замінити камеру.

До того ж на сучасних смартфонах, навіть бюджетного сегменту, зараз набагато потужніші камери, ніж на старих моделях. Тож краще відкинути сентиментальні почуття до улюбленого гаджету та придбати собі новий.