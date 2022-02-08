Незручні закони можуть позбавити користувачів доступу до Facebook та Instagram

Meta має намір закрити доступ до Facebook та Instagram на всій території Європи у відповідь на вимогу влади зберігати дані європейських користувачів виключно на місцевих серверах.





Європу залишать без Facebook

Корпорація Meta Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg) може піти з Європи та закрити жителям регіону доступ до соцмереж Facebook та Instagram. Про свій намір вона повідомила у своєму звіті американської Комісії з цінних паперів та бірж (SEC).

Таке рішення Meta може прийняти у відповідь на новий закон, що вимагає від транснаціональних компаній зберігати і обробляти дані своїх європейських користувачів виключно на серверах, розташованих на території регіону.

В даний час обробка даних усіх користувачів Facebook забезпечується серверами в Європі та США. У своєму звіті компанія заявила, що можливість і надалі продовжувати робити так само є для неї критично важливою.

Зважаючи на все, Цукерберг готовий піти на такий відчайдушний крок

Обробка даних користувачів США прямо впливає на роботу головного джерела заробітку Meta – її рекламного бізнесу. Насамперед від цього залежить націлення реклами – механізм, що дозволяє демонструвати користувачам рекламу, з урахуванням їх географічного розташування та інших параметрів.

В даний час рекламний бізнес Meta і так під ударом через Apple. Ситуація в Європі може посилити його становище.

Двох соцмереж може бути недостатньо

У своєму звіті SEC Meta вказала, що якщо її змусять дотримуватися нової букви європейських законів, то в першу чергу європейці втратять Facebook. Це найпопулярніша мережа у світі, і поки неясно, як сильно на ній позначиться відключення від Європи. Мережа працює протягом 18 років (з 2004 р.), і в IV кварталі 2021 р. вона вже зіштовхнулася зі скороченням щоденно активної аудиторії, до того ж уперше у своїй історії.

Instagram Meta купила в 2012 р. Спочатку це був лише фотосервіс з базовими фільтрами. Цукерберг перетворив його на повноцінну соціальну мережу, згадувану частіше, ніж Facebook та багато регіональних мереж.

У звіті не сказано, що інші проекти Meta також можуть бути недоступними в Європі. Нагадаємо, що в розпорядженні компанії є ще як мінімум два популярні сервіси – месенджери Facebook Messenger та WhatsApp.

Проблема глобального характеру

Meta впевнена, що нові вимоги Євросоюзу позначаться не тільки на ній самій, але також і на інших компаніях, включаючи ті, що купують у неї рекламу. Таку думку висловив Нік Клегг (Nick Clegg), віце-президента Meta з глобальних питань та комунікацій.

За його словами, «відсутність безпечної, надійної та законної міжнародної передачі даних завдасть збитків економіці і загальмує в ЄС зростання бізнесу, заснованого на інформації користувача». За впливом на бізнес він порівняв нові європейські норми з пандемією коронавірусу.

«Вплив відчують на собі великі та малі підприємства у різних секторах», – заявив Клегг. Він додав, що «бізнесу потрібні чіткі глобальні правила, підкріплені суворим верховенством закону, для захисту трансатлантичних потоків даних у довгостроковій перспективі».

Коментуючи вимогу зберігати та обробляти дані європейських користувачів виключно в Європі, Клегг сказав: «У гіршому випадку це може означати, що невеликий технологічний стартап у Німеччині більше не зможе використати хмарного провайдера зі США. Іспанська компанія з розробки продуктів більше не може працювати у кількох часових поясах. Французький ритейлер може виявити, що більше не може підтримувати свій колл-центр у Марокко».

Клегг зазначив, що Meta не збирається залишати ринок Європи з власної волі, виключно з примусу. «У нас немає абсолютно жодного бажання та планів піти з Європи. Але проста реальність така, що Meta та багато інших підприємств, організацій та сервісів покладаються на передачу даних між ЄС та США для роботи своїх глобальних сервісів», – підсумував він.

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