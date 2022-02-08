Стало відомо, у яких випадках необхідно встановити на ноутбук Windows 7 замість Windows 10

Ноутбук може продаватися як із попередньо встановленою операційною системою, так і без неї. Якщо на пристрої вже стоїть система, то в 99% це буде Windows 10. Виробники не гидують ставити десятку навіть на дуже слабкі ноутбуки, що в кінцевому випадку завдає дискомфорту користувачеві.





На слабкому комп’ютері з Windows 10 навіть запуск браузера споживає майже 100% ресурсів CPU. Але завжди можна зробити хід конем і встановити морально застарілу 7-му версію системи.

Існує 3 випадки, у яких краще зробити даунгрейд операційної системи:

1. Мінімальний обсяг оперативної пам’яті

1, 2 і навіть 3 гігабайти ОЗП – дуже мало для Windows 10. Іноді сама система може спокійно займати всі 2 гігабайти. А що залишиться програмам? Практично нічого. Комп’ютер повільно оброблятиме запити: працювати на такому ПК буде дуже некомфортно.

2. Слабкий процесор

Хоча і в системних вимогах до 10-ої версії заявлено «будь-який CPU з частотою більше 1 ГГц і підтримкою PAE, NX і SSE2», але ця інформація давно вже морально застаріла. Оновлення та програми зараз стали набагато вимогливішими до ресурсів. Якщо ваш процесор має частоту нижче 2 ГГц або не є представником сімейства Core i3 або Ryzen 3, краще на такий комп’ютер поставити Windows 7.

3. Відсутність диска SSD

Windows 10 працює з накопичувачем набагато активніше, ніж 7, тому SSD накопичувач дуже важливий для сучасної системи. Якщо його немає, то Windows 10 працюватиме значно повільніше. Також сучасний софт оперує більшою кількістю даних ніж 10 років тому. Немає сенсу використовувати Windows 10 без твердотільного накопичувача SSD.

Важливо знати

Не всі програми коректно працюватимуть у Windows 7 — все-таки технології швидко морально старіють. Можливо, вам потрібен час, щоб підібрати потрібний софт під застарілу систему. Але в цілому Windows 7 ще «походить», як мінімум, років 10 точно. До того ж немає жодної проблеми з покупкою ліцензії — система продається у вільному доступі.

А які альтернативи?

Windows 8 – один з невдалих продуктів Microsoft, його навіть не будемо розглядати, тому що працює він (продукт) часом повільніше, ніж десятка на тому самому залізі.

Інсталювати Windows XP – точно не варто, надто застаріла система. Якщо вдасться встановити на сучасне залізо, то будуть серйозні проблеми з підбором працездатних програм.

А ось до різних збірок Linux придивитися варто – звичайно, потрібно буде звикнути до нової системи, але часом вона дуже рятує для використання на старому залозі. До того ж Linux набагато стабільніший за Windows.

Щоправда, із софтом треба буде повозитися — з огляду на низьку популярність програм не так багато, але всі основні присутні. До того ж збірки Linux та програми здебільшого надаються безкоштовно. Так, для ігор, звичайно, Linux не підходить, але які ігри на слабкому ПК? Хіба що пасьянс чи сапер, а вони є під будь-яку систему.

PS. Не завжди вдається коректно встановити Windows 7 на сучасне але слабке залізо. І тут потрібно шукати вирішення проблем на спеціалізованих форумах. Можливо, доведеться потанцювати з бубном і внести деякі зміни в дистрибутив Windows.

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