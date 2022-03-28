Softnews

На Росії рекордно здорожчали диски з іграми для PlayStation 4 та PlayStation 5

28.03.2022
Менше хвилини
Sony PlayStation 5

Цього разу йдеться не про одиничні магазини, а про багато популярних мереж, що торгують електронікою. Наприклад, за екшен-адвенчуру у відкритому світі Horizon: Forbidden West (наш огляд на цю гру є тут) в магазинах просять від 7,5 до 8 тисяч рублів.


Хардкорний рольовий екшен Demon’s Souls продають у “М.Відео” більш ніж за 7 тисяч рублів.

Новини по темі

Вирів в ціні зомбі-шутер Dying Light 2: Stay Human, бойовик у відкритому світі Ghost of Tsushima, спортивний симулятор FIFA 22, платформерна адвенчура Ratchet & Clank: Rift Apart та багато інших.

Нагадаємо, що до напуду на Україну, середня ціна ігор для PlayStation на Росії становини 4000-5000 рублів.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿
28.03.2022
Менше хвилини

Новини по темі

Розсекречено терміни виходу нової підписки PlayStation

28.03.2022
блокпост

Українці випустили додаток, який вміє визначати власника авто по фото номерів

28.03.2022
kaspersky

Одного з найбільших російських розробників ПЗ визнали загрозою безпеці США

28.03.2022

Huawei відмовилась надавати свою HarmonyOS для російських смартфонів

28.03.2022
Back to top button