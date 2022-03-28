На Росії рекордно здорожчали диски з іграми для PlayStation 4 та PlayStation 5

Цього разу йдеться не про одиничні магазини, а про багато популярних мереж, що торгують електронікою. Наприклад, за екшен-адвенчуру у відкритому світі Horizon: Forbidden West (наш огляд на цю гру є тут) в магазинах просять від 7,5 до 8 тисяч рублів.





Хардкорний рольовий екшен Demon’s Souls продають у “М.Відео” більш ніж за 7 тисяч рублів.

Вирів в ціні зомбі-шутер Dying Light 2: Stay Human, бойовик у відкритому світі Ghost of Tsushima, спортивний симулятор FIFA 22, платформерна адвенчура Ratchet & Clank: Rift Apart та багато інших.

Нагадаємо, що до напуду на Україну, середня ціна ігор для PlayStation на Росії становини 4000-5000 рублів.

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