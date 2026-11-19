Для света с нескольких точек на Canon ставят на камеру передатчик Godox: X3 C или X2T-C.

Выбор между тремя приборами решает накамерный свет: TT685II C с радио внутри светит с камеры сама и командует остальными вспышками, X2T-C держит накамерную вспышку в башмаке сверху, а над X3 C места для неё нет.

Радио работает без прямой видимости на 0–100 м, оптика Canon — на 10 м на улице

Вспышка на камере светит из той же точки, откуда смотрит объектив: видимые стороны объекта освещены, а тени уходят на невидимую сторону. Вспышка на стойке сбоку рисует свет иначе, и радио позволяет поставить её туда без проводов, даже спрятать за объект или в другую комнату.

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Оптический запуск вспышек Canon Speedlite работает на 10 м на улице и 15 м в помещении, а на ярком солнце теряет дальность и надёжность. Радиосвязь 0–100 м у X3 C, X2T-C и TT685II C прямой видимости не требует, но бывает короче — в зависимости от того, где стоят приёмники, от окружения и погоды. С камеры меняют мощность и режим каждой группы, не подходя к стойке.

Вспышка TT685II C заменяет передатчик, если на камере нужен свет

Схем три: передатчик в башмаке камеры, вспышка с радио в роли командира и передатчик X2T-C с обычной вспышкой в башмаке сверху. Передатчик X3 C или X2T-C командует вспышками на стойках.

У TT685II C три режима радио: передатчик, приёмник и выключено. В роли передатчика она ведёт группы A–D с раздельными режимами вспышки, а как приёмник встаёт и в группу E, которой управляют передатчики серии X, например X3 C и X2T-C; настройки, заданные на передатчике, отображаются на приёмниках автоматически.

В коробке TT685II C лежат вспышка, мини-стойка, чехол и инструкция, на мини-стойку ставят вспышку-приёмник. Голова поворачивается на 330° и наклоняется от −7° до 120°, поэтому вспышка подходит для отражённого света. Ведущее число GN 60 на 1/1 (в метрах, ISO 100, 200 мм), перезарядка занимает 0,1–2,6 с на Ni-MH, а на полной мощности от четырёх батарей AA хватает на 290 вспышек. Запуск по оптике от чужой вспышки (режим S1/S2) работает только в ручном режиме M.

На 18 ноября 2026 рыночный диапазон X2T-C — от 1 900 до 2 200 грн, TT685II C — от 4 400 до 4 700 грн. За TT685II C платят как за вспышку с головой и радио, а X2T-C передаёт команды и не светит.

Что нужно на съёмке X3 C X2T-C TT685II C Что стоит на камере передатчик, сверху башмака нет передатчик, сверху башмак для накамерной вспышки сама вспышка, командует остальными Сколько групп ведётся с камеры A–F и 0–9 (накамерные вспышки — A–E) 5 групп A, B, C, D Управление на ходу сенсорный экран и колёсико сбоку, экран блокируется от случайных касаний кнопки и ЖК-панель с подсветкой ЖК-панель, колесо выбора и кнопки Питание на смену встроенный аккумулятор 850 мА·ч, зарядка по USB-C 2 батарейки AA 4 батарейки AA Вес на башмаке 48 г 90 г 489 г с батареями

X3 C — встроенный аккумулятор и касание, X2T-C — батарейки AA и кнопки

X3 C — синхронизатор Godox со встроенным аккумулятором 850 мА·ч: полная зарядка по USB-C занимает 2 часа, в режиме ожидания заряда хватает на 7 дней. При 8 часах работы в день и 1200 срабатываниях в день он держится 5 дней с лишним, это 6600 вспышек, а при одной вспышке раз в 3 секунды отдаёт до 10000. Аккумулятор несменный, батарейки поставить нельзя. Если передатчик сел на съёмке, его подключают к пауэрбанку по USB-C: во время зарядки он продолжает запускать вспышки.

X2T-C питается от 2 батареек AA. Когда индикатор мигает, напряжение упало ниже 2,5 В, и вспышки на расстоянии не срабатывают или пропускаются: комплект меняют на месте. Рекомендованы щелочные: индикатор заряда рассчитан на них, на Ni-MH ему не верят. Мощностью и режимом вспышек X2T-C управляет и со смартфона по Bluetooth, через приложение GodoxPhoto.

Сенсор X3 C при точной подстройке капризен: когда ведут пальцем по значению, палец его закрывает, а при обращении с камерой настройки легко сбить случайным касанием. Мощность меняют и колёсиком: нажатием, затем поворотом. Экран блокируют, когда настройки менять не нужно, и разблокируют удержанием экрана или колёсика 2 секунды, так что долгое случайное касание экрана блокировку тоже снимает.

Вспышки молчат, пока канал и ID не совпали с передатчиком

Настройка идёт сверху вниз: сначала канал и ID на передатчике и вспышках, затем группа на самой вспышке, затем мощность каждой группы с X3 C, X2T-C или TT685II C на камере.

Канал и ID. Передатчик и каждая вспышка-приёмник работают, когда совпали канал и ID: у всех трёх приборов 32 канала и ID 01–99, оба параметра выбираются в меню настроек. Вспышку на стойке перед этим переводят в режим приёмника: у TT685II C — кнопкой беспроводного режима, до значка RX. Свободный канал. SCAN показывает свободные каналы, 6 у X3 C и 8 у TT685II C; на X3 C выбранный канал сразу встаёт на передатчик. В зале с плотным радиоэфиром SCAN запускают перед каждой съёмкой. У X2T-C SCAN лежит в меню C.Fn и запускается значением START. Помехи дают работающие в том же диапазоне Wi-Fi-роутеры, Bluetooth и базовые станции: при сбоях меняют канал или выключают лишнюю технику. Группы по ролям. Вспышки общей роли держат в одной группе, например ключевой свет и добавку мощности из той же точки. Свет из другой точки уходит в следующую группу: у каждой группы своя мощность и пропорция. Режим камеры. Если командует TT685II C, камеру Canon ставят в P, Tv, Av, M или B: в автоматических режимах беспроводной режим TT685II C недоступен. Вспышка молчит. Проверяют по порядку: канал, ID, группу; режим расстояния (ближе 0,5 м нужна малая дистанция); посадку передатчика в башмак (X2T-C на R10; на R50 — переходник AD-E1 для любого прибора); батареи передатчика и вспышки; помехи; перезарядку вспышки и защиту от перегрева; прошивку передатчика. Вспышка не успевает за серией. Если индикатор готовности не горит, вспышка не успела перезарядиться: мощность снижают, а из TTL переходят в M, потому что в TTL на каждый кадр уходит ещё и предвспышка.

TCM фиксирует подобранную в TTL мощность, и она не плавает между кадрами

TTL учитывает смену ISO, диафрагмы и расстояния до объекта, но в серии мощность плавает от кадра к кадру при каждой смене композиции.

TCM снимает это плавание: кадр, сделанный в TTL, переводят в ручное значение, и вспышка держит его, пока его не поменяют. Для серии с одним светом это значит, что мощность подбирает TTL один раз, а дальше вспышки работают как в M. Если в разных группах стоят вспышки разной максимальной мощности, значения после TCM выходят неточными, и их проверяют.

TCM есть у X3 C. У X2T-C TCM нет: в серии в TTL мощность плавает от кадра к кадру, и зафиксировать её в M приходится вручную.

Поправка вспышки FEC у всех трёх приборов ±3 EV шагами 1/3 EV: ею подправляют TTL, не уходя в M. У TT685II C ручная мощность идёт от 1/1 до 1/256.

HSS доходит до 1/8000 с, а с TTL на R5 и R6 бывает пересвет

У всех трёх приборов HSS доходит до 1/8000 с, если сама камера снимает на такой выдержке. В X3 C HSS включается в меню синхронизации, рядом с синхронизацией по первой и по задней шторке.

На выдержках короче синхронной в HSS вспышка отдаёт меньше света, чем на синхронной, поэтому её придвигают к объекту, а не добирают свет мощностью: у TT685II C в HSS защита от перегрева срабатывает после 30 вспышек подряд на 1/1 и после 60 на 1/128. Стробоскоп в HSS не включается.

На части корпусов EOS R, в том числе R5 и R6, TTL вместе с HSS бывает с пересветом. При пересвете сначала обновляют прошивку передатчика. Если пересвет остаётся, выключают HSS, а если не помогло и это, переходят в ручной режим.

R50 требует переходник AD-E1 для любого прибора Godox

Передатчик сидит в башмаке, но камера его не определяет или вспышки не срабатывают: в башмаке R50 нет контактов старого башмака Canon, под который сделаны приборы Godox, и прошивка этого не исправит. На R50 переходник Canon AD-E1 нужен всем трём приборам, X3 C тоже: его ставят поверх переходника.

Переходник ставится между камерой и триггером и добавляет высоту. На других корпусах с таким башмаком, например R5 Mark II, простые триггеры с одним центральным контактом работают и без него, а у R50 нет и центрального контакта.

X3 C работает с EOS R, RP, R5, R6 Mark II, R7, 5D Mark IV, 90D, 6D Mark II, 850D и 800D, а на R50 — поверх переходника AD-E1.

Если на R10 вспышка в TTL работает в башмаке камеры, а по радио через X2T-C в M срабатывает, но в TTL даёт одну и ту же слабую вспышку, сначала выключают HSS. Не помогло — перепосаживают передатчик: ножку фиксируют, затем медленно подтягивают на себя до щелчка стопорного штифта.

Шесть деталей, которые выясняются только на съёмке

Вспышка рядом с передатчиком. Вспышка ближе 0,5 м к передатчику, например в руке при проверке, может не сработать. Включают режим малой дистанции: у всех трёх приборов расстояние запуска ставят 0–30 м, а дальний режим — 1–100 м.

Вспышка ближе 0,5 м к передатчику, например в руке при проверке, может не сработать. Включают режим малой дистанции: у всех трёх приборов расстояние запуска ставят 0–30 м, а дальний режим — 1–100 м. Предвспышка командира. Если на накамерной TT685II C в роли передатчика выключена собственная вспышка, она всё равно даёт предвспышку для передачи сигнала.

Если на накамерной TT685II C в роли передатчика выключена собственная вспышка, она всё равно даёт предвспышку для передачи сигнала. Сон вспышки. Вспышка-приёмник TT685II C по умолчанию засыпает через 60 минут бездействия, таймер переключается на 30 минут. TT685II C на камере в роли передатчика выключается через 90 секунд бездействия.

Вспышка-приёмник TT685II C по умолчанию засыпает через 60 минут бездействия, таймер переключается на 30 минут. TT685II C на камере в роли передатчика выключается через 90 секунд бездействия. Включение X3 C. Передатчик включается за несколько секунд, поэтому быстро выключить его, чтобы снять кадр без вспышек, не получится. На камерах Canon выручает кнопка камеры, назначенная на отключение вспышки.

Передатчик включается за несколько секунд, поэтому быстро выключить его, чтобы снять кадр без вспышек, не получится. На камерах Canon выручает кнопка камеры, назначенная на отключение вспышки. Два передатчика на одних вспышках. X3 C ставят в режим All-shoot: он отправляет параметры перед каждым кадром, но заряд расходует быстрее. Режим One-shoot в M и Multi только запускает вспышки и экономит заряд.

X3 C ставят в режим All-shoot: он отправляет параметры перед каждым кадром, но заряд расходует быстрее. Режим One-shoot в M и Multi только запускает вспышки и экономит заряд. Перегрев на 1/1. Чтобы не испортить голову вспышки, на полной мощности TT685II C не делают больше 40 вспышек подряд, а потом дают ей отдохнуть не меньше 10 минут. Защита от перегрева срабатывает после 40 вспышек на зуме 20 мм и после 80 на зуме 200 мм.

Выбор между тремя приборами решает, нужна ли вспышка на камере

Если на стойках стоят родные вспышки Canon Speedlite, радио Godox они не принимают: каждой такой вспышке, чтобы вести её от X3 C или X2T-C, на башмак ставят приёмник X1R-C. Вспышке Godox со встроенным радио приёмник не нужен.

Нужно подобрать мощность в TTL и закрепить её для всей серии — берут X3 C. Нужны кнопки и замена батареек AA на месте или обычная накамерная вспышка поверх передатчика — берут X2T-C.

Нужен накамерный заполняющий свет без отдельного передатчика — берут TT685II C.