Для света с нескольких точек на Canon ставят на камеру передатчик Godox: X3 C или X2T-C.
- Радио работает без прямой видимости на 0–100 м, оптика Canon — на 10 м на улице
- Вспышка TT685II C заменяет передатчик, если на камере нужен свет
- X3 C — встроенный аккумулятор и касание, X2T-C — батарейки AA и кнопки
- Вспышки молчат, пока канал и ID не совпали с передатчиком
- TCM фиксирует подобранную в TTL мощность, и она не плавает между кадрами
- R50 требует переходник AD-E1 для любого прибора Godox
- Шесть деталей, которые выясняются только на съёмке
- Выбор между тремя приборами решает, нужна ли вспышка на камере
Выбор между тремя приборами решает накамерный свет: TT685II C с радио внутри светит с камеры сама и командует остальными вспышками, X2T-C держит накамерную вспышку в башмаке сверху, а над X3 C места для неё нет.
Радио работает без прямой видимости на 0–100 м, оптика Canon — на 10 м на улице
Вспышка на камере светит из той же точки, откуда смотрит объектив: видимые стороны объекта освещены, а тени уходят на невидимую сторону. Вспышка на стойке сбоку рисует свет иначе, и радио позволяет поставить её туда без проводов, даже спрятать за объект или в другую комнату.Додайте GSMinfo до джерел у Google News Щоб бачити наші публікації у своїй стрічці новин
Оптический запуск вспышек Canon Speedlite работает на 10 м на улице и 15 м в помещении, а на ярком солнце теряет дальность и надёжность. Радиосвязь 0–100 м у X3 C, X2T-C и TT685II C прямой видимости не требует, но бывает короче — в зависимости от того, где стоят приёмники, от окружения и погоды. С камеры меняют мощность и режим каждой группы, не подходя к стойке.
Вспышка TT685II C заменяет передатчик, если на камере нужен свет
Схем три: передатчик в башмаке камеры, вспышка с радио в роли командира и передатчик X2T-C с обычной вспышкой в башмаке сверху. Передатчик X3 C или X2T-C командует вспышками на стойках.
У TT685II C три режима радио: передатчик, приёмник и выключено. В роли передатчика она ведёт группы A–D с раздельными режимами вспышки, а как приёмник встаёт и в группу E, которой управляют передатчики серии X, например X3 C и X2T-C; настройки, заданные на передатчике, отображаются на приёмниках автоматически.
В коробке TT685II C лежат вспышка, мини-стойка, чехол и инструкция, на мини-стойку ставят вспышку-приёмник. Голова поворачивается на 330° и наклоняется от −7° до 120°, поэтому вспышка подходит для отражённого света. Ведущее число GN 60 на 1/1 (в метрах, ISO 100, 200 мм), перезарядка занимает 0,1–2,6 с на Ni-MH, а на полной мощности от четырёх батарей AA хватает на 290 вспышек. Запуск по оптике от чужой вспышки (режим S1/S2) работает только в ручном режиме M.
На 18 ноября 2026 рыночный диапазон X2T-C — от 1 900 до 2 200 грн, TT685II C — от 4 400 до 4 700 грн. За TT685II C платят как за вспышку с головой и радио, а X2T-C передаёт команды и не светит.
|Что нужно на съёмке
|X3 C
|X2T-C
|TT685II C
|Что стоит на камере
|передатчик, сверху башмака нет
|передатчик, сверху башмак для накамерной вспышки
|сама вспышка, командует остальными
|Сколько групп ведётся с камеры
|A–F и 0–9 (накамерные вспышки — A–E)
|5 групп
|A, B, C, D
|Управление на ходу
|сенсорный экран и колёсико сбоку, экран блокируется от случайных касаний
|кнопки и ЖК-панель с подсветкой
|ЖК-панель, колесо выбора и кнопки
|Питание на смену
|встроенный аккумулятор 850 мА·ч, зарядка по USB-C
|2 батарейки AA
|4 батарейки AA
|Вес на башмаке
|48 г
|90 г
|489 г с батареями
X3 C — встроенный аккумулятор и касание, X2T-C — батарейки AA и кнопки
X3 C — синхронизатор Godox со встроенным аккумулятором 850 мА·ч: полная зарядка по USB-C занимает 2 часа, в режиме ожидания заряда хватает на 7 дней. При 8 часах работы в день и 1200 срабатываниях в день он держится 5 дней с лишним, это 6600 вспышек, а при одной вспышке раз в 3 секунды отдаёт до 10000. Аккумулятор несменный, батарейки поставить нельзя. Если передатчик сел на съёмке, его подключают к пауэрбанку по USB-C: во время зарядки он продолжает запускать вспышки.
X2T-C питается от 2 батареек AA. Когда индикатор мигает, напряжение упало ниже 2,5 В, и вспышки на расстоянии не срабатывают или пропускаются: комплект меняют на месте. Рекомендованы щелочные: индикатор заряда рассчитан на них, на Ni-MH ему не верят. Мощностью и режимом вспышек X2T-C управляет и со смартфона по Bluetooth, через приложение GodoxPhoto.
Сенсор X3 C при точной подстройке капризен: когда ведут пальцем по значению, палец его закрывает, а при обращении с камерой настройки легко сбить случайным касанием. Мощность меняют и колёсиком: нажатием, затем поворотом. Экран блокируют, когда настройки менять не нужно, и разблокируют удержанием экрана или колёсика 2 секунды, так что долгое случайное касание экрана блокировку тоже снимает.
Вспышки молчат, пока канал и ID не совпали с передатчиком
Настройка идёт сверху вниз: сначала канал и ID на передатчике и вспышках, затем группа на самой вспышке, затем мощность каждой группы с X3 C, X2T-C или TT685II C на камере.
- Канал и ID. Передатчик и каждая вспышка-приёмник работают, когда совпали канал и ID: у всех трёх приборов 32 канала и ID 01–99, оба параметра выбираются в меню настроек. Вспышку на стойке перед этим переводят в режим приёмника: у TT685II C — кнопкой беспроводного режима, до значка RX.
- Свободный канал. SCAN показывает свободные каналы, 6 у X3 C и 8 у TT685II C; на X3 C выбранный канал сразу встаёт на передатчик. В зале с плотным радиоэфиром SCAN запускают перед каждой съёмкой. У X2T-C SCAN лежит в меню C.Fn и запускается значением START. Помехи дают работающие в том же диапазоне Wi-Fi-роутеры, Bluetooth и базовые станции: при сбоях меняют канал или выключают лишнюю технику.
- Группы по ролям. Вспышки общей роли держат в одной группе, например ключевой свет и добавку мощности из той же точки. Свет из другой точки уходит в следующую группу: у каждой группы своя мощность и пропорция.
- Режим камеры. Если командует TT685II C, камеру Canon ставят в P, Tv, Av, M или B: в автоматических режимах беспроводной режим TT685II C недоступен.
- Вспышка молчит. Проверяют по порядку: канал, ID, группу; режим расстояния (ближе 0,5 м нужна малая дистанция); посадку передатчика в башмак (X2T-C на R10; на R50 — переходник AD-E1 для любого прибора); батареи передатчика и вспышки; помехи; перезарядку вспышки и защиту от перегрева; прошивку передатчика.
- Вспышка не успевает за серией. Если индикатор готовности не горит, вспышка не успела перезарядиться: мощность снижают, а из TTL переходят в M, потому что в TTL на каждый кадр уходит ещё и предвспышка.
TCM фиксирует подобранную в TTL мощность, и она не плавает между кадрами
TTL учитывает смену ISO, диафрагмы и расстояния до объекта, но в серии мощность плавает от кадра к кадру при каждой смене композиции.
TCM снимает это плавание: кадр, сделанный в TTL, переводят в ручное значение, и вспышка держит его, пока его не поменяют. Для серии с одним светом это значит, что мощность подбирает TTL один раз, а дальше вспышки работают как в M. Если в разных группах стоят вспышки разной максимальной мощности, значения после TCM выходят неточными, и их проверяют.
TCM есть у X3 C. У X2T-C TCM нет: в серии в TTL мощность плавает от кадра к кадру, и зафиксировать её в M приходится вручную.
Поправка вспышки FEC у всех трёх приборов ±3 EV шагами 1/3 EV: ею подправляют TTL, не уходя в M. У TT685II C ручная мощность идёт от 1/1 до 1/256.
HSS доходит до 1/8000 с, а с TTL на R5 и R6 бывает пересвет
У всех трёх приборов HSS доходит до 1/8000 с, если сама камера снимает на такой выдержке. В X3 C HSS включается в меню синхронизации, рядом с синхронизацией по первой и по задней шторке.
На выдержках короче синхронной в HSS вспышка отдаёт меньше света, чем на синхронной, поэтому её придвигают к объекту, а не добирают свет мощностью: у TT685II C в HSS защита от перегрева срабатывает после 30 вспышек подряд на 1/1 и после 60 на 1/128. Стробоскоп в HSS не включается.
На части корпусов EOS R, в том числе R5 и R6, TTL вместе с HSS бывает с пересветом. При пересвете сначала обновляют прошивку передатчика. Если пересвет остаётся, выключают HSS, а если не помогло и это, переходят в ручной режим.
R50 требует переходник AD-E1 для любого прибора Godox
Передатчик сидит в башмаке, но камера его не определяет или вспышки не срабатывают: в башмаке R50 нет контактов старого башмака Canon, под который сделаны приборы Godox, и прошивка этого не исправит. На R50 переходник Canon AD-E1 нужен всем трём приборам, X3 C тоже: его ставят поверх переходника.
Переходник ставится между камерой и триггером и добавляет высоту. На других корпусах с таким башмаком, например R5 Mark II, простые триггеры с одним центральным контактом работают и без него, а у R50 нет и центрального контакта.
X3 C работает с EOS R, RP, R5, R6 Mark II, R7, 5D Mark IV, 90D, 6D Mark II, 850D и 800D, а на R50 — поверх переходника AD-E1.
Если на R10 вспышка в TTL работает в башмаке камеры, а по радио через X2T-C в M срабатывает, но в TTL даёт одну и ту же слабую вспышку, сначала выключают HSS. Не помогло — перепосаживают передатчик: ножку фиксируют, затем медленно подтягивают на себя до щелчка стопорного штифта.
Шесть деталей, которые выясняются только на съёмке
- Вспышка рядом с передатчиком. Вспышка ближе 0,5 м к передатчику, например в руке при проверке, может не сработать. Включают режим малой дистанции: у всех трёх приборов расстояние запуска ставят 0–30 м, а дальний режим — 1–100 м.
- Предвспышка командира. Если на накамерной TT685II C в роли передатчика выключена собственная вспышка, она всё равно даёт предвспышку для передачи сигнала.
- Сон вспышки. Вспышка-приёмник TT685II C по умолчанию засыпает через 60 минут бездействия, таймер переключается на 30 минут. TT685II C на камере в роли передатчика выключается через 90 секунд бездействия.
- Включение X3 C. Передатчик включается за несколько секунд, поэтому быстро выключить его, чтобы снять кадр без вспышек, не получится. На камерах Canon выручает кнопка камеры, назначенная на отключение вспышки.
- Два передатчика на одних вспышках. X3 C ставят в режим All-shoot: он отправляет параметры перед каждым кадром, но заряд расходует быстрее. Режим One-shoot в M и Multi только запускает вспышки и экономит заряд.
- Перегрев на 1/1. Чтобы не испортить голову вспышки, на полной мощности TT685II C не делают больше 40 вспышек подряд, а потом дают ей отдохнуть не меньше 10 минут. Защита от перегрева срабатывает после 40 вспышек на зуме 20 мм и после 80 на зуме 200 мм.
Выбор между тремя приборами решает, нужна ли вспышка на камере
Если на стойках стоят родные вспышки Canon Speedlite, радио Godox они не принимают: каждой такой вспышке, чтобы вести её от X3 C или X2T-C, на башмак ставят приёмник X1R-C. Вспышке Godox со встроенным радио приёмник не нужен.
Нужно подобрать мощность в TTL и закрепить её для всей серии — берут X3 C. Нужны кнопки и замена батареек AA на месте или обычная накамерная вспышка поверх передатчика — берут X2T-C.
Нужен накамерный заполняющий свет без отдельного передатчика — берут TT685II C.